Dobbeltdrapet i Marokko: Gjerningsmenn dømt til døden

Dommen falt ved 16.30-tiden torsdag, norsk tid.

De tre hovedgjerningsmennene ble dømt til døden for det brutale dobbeltdrapet av de to studentene som var på ferie i Atlasfjellene. De to kvinnene ble funnet drept den 17. desember 2018.

En fjerdeperson ble dømt til livstid i fengsel. Han var ikke med på selve drapene, men politiet fant ID-dokumentene hans på åstedet.

Påtalemyndigheten i Marokko la ned påstand om dødsstraff for de tre hovedtiltalte, selv om landet i praksis ikke har henrettet noen siden 1993.

Alle dømt

19 andre tiltalte ble dømt til mellom fem og 30 år i fengsel for å ha gitt sin tilslutning til terrorgruppa. Totalt har 24 personer vært tiltalt i saken, og ingen har blitt frikjent.

– Vi som forsvarere de tiltalte kommer til å anke saken til neste instans, sier advokat Jaber Rahal til NRK. Han er forsvareren til en av de 19 mennene som ble dømt. Ankefristen er på ti dager, skriver NTB.

Forsvareren til de dømte hovedmennene har foreløpig ikke kommentert dommen.

Ba gud om tilgivelse

En av hovedmennene ba om tilgivelse fra gud under sin siste forklaring under rettssaken torsdag.

– Det finnes ingen gud utenom Allah og Mohammed er hans profet. Måtte Gud tilgi meg, sa Abdessamad Ejjoud under rettsmøtet i byen Salé torsdag.

Han er en av dem som ble dømt til døden for dobbeltdrapet.

Spansk-sveitsiske Kevin Zoller Guervos, som var tiltalt for å ha drevet med terroropplæring, nektet straffskyld da han fikk muligheten til å forklare seg i retten i dag.

Han ble dømt til 20 år i fengsel for sin rolle i dobbeltdrapet, noe som var i tråd påtalemyndighetens påstand.

– Dette er ubegrunnede anklager, uttalte han før han fikk dommen ifølge lokale medier.

Spørsmål om oppreising

BISTANDSADVOKAT: Ragnar Falck Paulsen er bistandsadvokat for de etterlatte etter drapet på Maren Ueland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Familien Uelands norske bistandsadvokat, Ragnar Falch Paulsen, sier til NRK at de ville fremme et oppreisingskrav pålydende 150.000 euro per foreldre, men at den marokkanske bistandsadvokaten i retten i dag fremmet et høyere krav på nesten fem millioner kroner.

– Dersom familien mottar oppreisning, vil alt gå til stiftelsen de vil opprette i Maren Uelands navn, sier bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til NRK.

Ifølge NRKs reporter på stedet, så skal familien Ueland ha blitt tilkjent en oppreising på ca. 2 millioner kroner fra de dømte mennene.

Bistandsadvokaten til den danske familien har krevd 9 millioner.

DREPT: De to venninnene ble funnet drept ved foten av Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell. Foto: Privat

Til sammen var 24 menn tiltalt i saken. Fire menn for å ha utført eller medvirket til drapene. En sveitsisk-spansk mann skal ha trent dem opp. I tillegg var 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til terrorgruppa.

I en video sverger de fire troskap til den ytterliggående islamistgruppa den Islamske staten (IS).

Sterkt brev fra mor

Dommen skulle bli avsagt i forrige uke, men ble utsatt for at de tiltalte skulle få uttale seg.

MINNES: Det har gått syv måneder siden de brutale drapene på (til venstre) Maren Ueland (28) fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen (24). Foto: Anne Lognvik

I starten av rettsmøtet forrige uke leste advokaten til den danske familien opp et brev fra moren til Louisa Vesterager Jespersen.

– Mitt liv er ødelagt etter at min datter ble drept. Jeg gråter når jeg tenker på henne, leste bistandsadvokaten Khalid El Fataoui.