Terrorforsker om Marokko-drapene: – Viser hvor svekket IS er

Det var Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra Danmark som ble drept i Atlasfjellene mandag den 17. desember.

Thomas Hegghammer er en av Europas fremste terrorforskere, og har i flere år forsket på terrorbevegelsen IS, Den islamske stat.

Han mener drapene og aksjonen framstår svært amatørmessig.

– Alt ved denne saken virker improvisert og opportunistisk. Jeg tror ikke dette er bestilt fra IS sentralt. Dette ser mer ut som et initiativ fra IS-sympatisører i Marokko. Det kan se ut som om de har grepet en mulighet som dukket opp. Jeg tviler på at dette er planlagt lenge. Men det er i tråd med IS sin strategi: De oppfordrer jo til lokale handlinger på egen hånd, sier Hegghammer.

– Oppnår en sjokkeffekt

Forskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt FFI sier hensikten til gjerningsmennene trolig er den samme som for alle andre terrorister, til alle tider: Oppmerksomhet.

– De oppnår å komme i media, og de skaper en sjokkeffekt i opinionen. Og dermed får de en anledning til å presentere sitt budskap, sier Hegghammer.

Han mener også en slik aksjon er viktig internt blant IS-sympatisører.

– Det viser at IS får ting gjort, det viser at kampen ikke er over, og det sender et signal om at «dere er ikke alene», sier forskeren.

Media som nyttige idioter?

– Betyr det at vi i NRK og andre medier kan være nyttige idioter for IS?

– Det er et godt spørsmål. Jeg synes de store mediehusene nå har opptrådt profesjonelt. Det er vanskelig å si at man skal legge lokk på dette, fordi det er en så enorm etterspørsel etter informasjon. Det er bra å se at videoene ikke er publisert i Norge. Det svekker helt klart propagandaeffekten, sier Hegghammer.

Etter at nyheten om dobbeltdrapet ble kjent, begynte en video som angivelig viser drapet på én av de to kvinnene å sirkulere på sosiale medier.

Politiet i Norge, Danmark og Marokko har jobbet kontinuerlig med å verifisere om innholdet i videoen er ekte eller ikke.

Videoen er trolig ekte

I Norge ledes undersøkelsene av Kripos, og spesialetterforskere har jobbet med videoen siden den dukket opp på nettet, onsdag.

Fredag morgen uttalte Kripos at verifiseringsarbeidet fortsatt pågår, men at de knytter videoen til dobbeltdrapet.

– Vi mener likevel å ha grunnlag for å si at det så langt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte. Vi samarbeider tett med dansk politi i det arbeidet vi gjør, sa Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

– Den ultimate feighet

Drapene har skjedd på en bestialsk måte. Å ha vært soldat for IS i Syria er ingen forutsetning for å klare å gjennomføre slike handlinger, mener Hegghammer.

– Det er rimelig å anta at de som har vært i krigssoner har større tilbøyelighet til å begå grove drapshandlinger, men vi har mange eksempler på bestialske terrorhandlinger der gjerningsmenn ikke har vært i krigssoner, sier forskeren.

Han mener det oppsiktsvekkende her er den ekstreme volden.

– Den ekstreme volden og det ekstremt myke målet viser på en måte hvor svekket IS er blitt, når de og sympatisører må ty til slike mål, sier Hegghammer, og legger til:

– Dette er den ultimate feighet – å angripe sovende kvinner. Det kan si noe om at kapasiteten til disse nettverkene er svekket, mener forskeren.

Så langt er tretten personer pågrepet for dobbeltdrapet på venninnene Maren Ueland fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen fra den danske byen Ikast.

De to venninnene ble funnet drept ved teltet sitt ved en sti opp mot Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell, mandag.

Sverget troskap til IS

Kripos opplyser til NRK at de har fått bekreftelse fra sine marokkanske kolleger om at de fire første som ble pågrepet er identiske med mennene som i går dukket opp i en propagandavideo på sosiale medier.

Mennene sitter foran et hjemmelaget IS-flagg og sverger troskap til terrororganisasjonen.

Videoen skal ha blitt tatt opp i forrige uke. Verken Norge eller Danmark blir nevnt i videoen, og det gis heller ikke noe forvarsel om drapene.

– Også denne videoen ser amatørmessig ut. Den virker hjemmesnekret. Flagget ser det ut til at de har laget selv. De hvisker på videoen, som om ingen skal høre dem. Deres klassiske arabisk er ikke på noe høyt nivå, det kan virke som de har lav utdannelse. Så det gir et amatørmessig inntrykk, sier Hegghammer.

Dehumanisering

Hva skal til for å klare å gjennomføre drap på denne måten? Hva går rundt oppe i hodet på radikale islamister som begår slike handlinger?

Hegghammer mener det handler om å dehumanisere sine ofre.

– De må trolig ha sett på sine ofre som undermennesker. Og noen som samtidig representerer noe stort og farlig, nemlig vesten. Som igjen fører krig mot muslimer og IS i Syria og Irak.

Men fra IS og sympatisører er det også en viss strategisk tenking bak, mener Hegghammer.

– Angrep på turistmål har vært vanlig. Det er en del av en strategi for å svekke land økonomisk. I Marokko er dette en indirekte metode for å svekke landet økonomisk, ved at landet mister verdifulle inntekter. Så valg av mål kan ha en sånn funksjon. Jeg ser på IS sine diskusjonsfora nå etter drapene at flere mener aksjonen var bra. Fordi det rammer Marokko økonomisk, fordi færre turister vil komme, sier Hegghammer.