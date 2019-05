– Skulle ønske at min bror heller var død

Det sier broren til den terrortiltalte Youness Quzaid. Ifølge politiforklaringen som NRK har fått tilgang til, innrømmet Youness at han var med på terrorangrepet mot norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i desember 2019.

Nå risikerer han og 23 andre som er tiltalt i saken dødsstraff.

– Vi er fortsatt i sjokk over det min bror har gjort, sier storebror Said Quzaid.

I et intervju med NRK forteller den eldste broren Said Quzaid at han skulle ønske at broren var død.

– Jeg har besøkt han i fengslet to ganger. Jeg skulle ønske han var død. Min mor var også med i fengselet. Hun er fortsatt i sjokk, og nekter å tro at hennes sønn har drept to vestlige turister. Hun forstår det bare ikke, sier Said Quzaid.

Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept i Marokko i desember. Foto: Privat

– Var godt likt

Den drapstiltalte 27-åringen arbeidet som snekker, er gift og har en datter. Ifølge broren var Youness et ydmykt menneske, fredelig og godt likt av folk.

– Jeg kunne se at han har endret seg da vi møtte han i fengslet. Flere ganger sa han til mor at han angrer, og han sa unnskyld flere ganger.

– Men for henne er det vanskelig å forstå hva som foregår siden hun er fortsatt i sjokk, legger han til.

– Angrer det han har gjort

I rettssaken som pågår nå forteller en av de hovedtiltalte Abdessamad El Joud, at målet var å angripe (nassara) kristne og jøder.

– Vi har aldri planlagt å angripe marokkanere eller staten. Vi ville drepe nassara fordi de dreper muslimske kvinner og barn i kampen mot IS.

På spørsmål fra dommeren om han angrer på det han har gjort, så svarer han ja. På spørsmål om han støtter IS, så svarer han at han ikke vet hva som foregår utenfor nå.

– Jeg forstår ikke hva sannheten er nå, sier Abdessamad.

Planla flere angrep

De hovedmistenkte har ifølge politiet forklart i avhør at de valgte bort en rekke turister fordi de var i følge med guider eller lokale innbyggere.

Da de fant Ueland og Jespersen ved foten av Toubkal skal to av de drapstiltalte ha utført drapene, mens den tredje filmet den mye omtalte drapsvideoen.

I dag startet rettssaken mot broren og de 23 andre etter å ha vært utsatt to ganger.

– Vi forstår at en slik rettssak kommer til å ta langt tid. Det er ikke noe vi kan gjøre. Dette er Guds vilje, forteller Said til NRK

