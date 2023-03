I 2018 reiste Maren Ueland til Marokko. Moren hennes trodde det var for å gå i fjellene.

Senere fikk hun vite at årsaken trolig var en helt annen.

– Maren skulle ta sitt siste farvel med Salome. Det var drivkraften for å reise. Det er jeg helt sikker på, forteller moren til Maren, Irene Ueland.

Maren Ueland elsket naturen og hadde som oftest med seg hunden på turene hun la ut på. Foto: privat

Maren Ueland og franske Salome Girard gikk på folkehøgskole sammen i 2011 og var gode venninner.

Etter et halvt år bestemte Salome seg for å slutte på folkehøgskolen og flytte hjem.

Salome fikk ikke sagt ha det til Maren, men la igjen et brev der hun skrev at hun er helt sikker på at hun og Maren ville treffes igjen.

«So no goodbye, maybe it's just better like this and I'm 300 % sure I'll see you again anyway», skriver Salome til Maren. Foto: Privat

Salome reiser til Marokko

I et nytt brev Salome sendte Maren noen uker senere fortalte hun at hun savnet Maren.

Salome skrev også at hun gledet seg til å dra til Marokko dagen etter.

« ... I´m leaving for Marocco the day after tomorrow», skriver Salome i et annet brev til Maren. Foto: Privat

Mens brevet fra Salome var på vei til Norge, 28. april 2011, sprengte en terrorist en bombe på en kafé i Marrakech. 17 personer ble drept.

En av dem var 18 år gamle Salome Girard.

Franske Salome Girard og Maren Ueland var gode venninner og gikk på samme folkehøgskole i Agder. Foto: Agder folkehøyskole

Maren reiser til Marokko

I 2018 dro Maren og danske Louisa Vesterager Jespersen til Atlasfjellene i Marokko. De to var erfarne friluftsfolk og skulle reise rundt i landet i en måned.

– Maren var tenkende, strålende, reflektert og glad. Hun levde mye. Det tok brått slutt, forteller Irene Ueland.

Marokko hadde ikke vært rammet av terror siden bomben som tok livet til Salome sju år tidligere.

Men midt på natten skjedde det igjen. Terrorister angrep teltet til Maren og Louisa. Begge ble drept.

På åstedet lå brevet som Maren fikk fra Salome i 2011.

– Det er bestialsk og gjennomført. De filmer det, det er så grusomt. Hvordan er det mulig? At to venninner på Agder folkehøgskole begge dør i terror i Marokko?

Irene Ueland har mange bilder av datteren, men klarer ikke å henge dem på veggen enda. Savnet er for stort. Foto: MOHAMMED ALAYOUBI / NRK

Om Maren rakk å besøke kafeen hvor Salome ble drept, vet ikke moren.

Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept under et terrorangrep i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember 2018.

Ønsker forsoning

Nå er livsprosjektet til Irene Ueland stiftelsen hun startet i 2019. Marengardens Fredsbyggende Stiftelse/Mor til Mor jobber for å bekjempe ekstremismen som kostet datteren og venninnene livet.

– Jeg kommer aldri til å tilgi handlingene, men jeg tror på forsoning, sier moren.

Fire menn ble i 2019 dømt for drap eller medvirkning til drapene på Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen.

En av dem var Abderrahim Khayali. Tirsdag 28. februar i år ble han funnet død i sin egen celle, ifølge det marokkanske fengselsvesenet.

– Tragedie på tragedie. Det må ikke gå flere liv tapt. Jeg kjenner ikke på hat eller hevn. Det er omvendt, sier moren til Maren.

Vil møte mødrene til gjerningsmennene

Irene Ueland forstår at folk synes det er rart at hun ser på gjerningspersonene som ofre.

– Det er ingen som er født terrorister. Du blir lært opp til galskapen, mener hun.

Moren ønsker å reise til Marokko for å treffe mødrene til de fire gjerningsmennene. Alle har sagt ja til å treffes.

Med på turen skal hun ha et filmteam. Hun ønsker å dokumentere møtet med de andre mødrene i håp om spre budskapet om freds- forsoningsarbeid, men sier de venter på å få filmtillatelse i Marokko.

– Jeg ønsker å møte de andre mødrene. Mor til mor. Jeg tror at i et slikt menneskemøte ligger det en helende og forsonende kraft. Drømmen er å få med de andre mødrene og jobbe sammen for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, sier hun.

Irene Ueland har også skrevet et brev til moren til Abderrahim Khayali. Brevet er oversatt til arabisk og nå levert til Khayalis mor.

Brevet fra Irene Ueland til mor til Abderrahim Khayali Ekspandér faktaboks Kjære Mor til Abderrahim Khayali. Jeg har eit sterkt ønske om å uttrykke min dypeste medfølelse som mor til mor der vi begge har mistet hvert vårt barn i Terrorisme. Terror har mange ofre. At flere liv skal gå tapt i vår sammenheng er veldig vondt å tenke på. Din sønn… Offer for radikalisering…, lurt inn og blitt hjernevasket… Min Datter… Helt tilfeldig offer som ble drept på bestialsk måte av IS sympatisører. Kjenner sorgen og kvalmen…Føler virkelig med deg i tapet av din sønn. Den fysiske smerten..angsten..kvalmen…sjokket…marerittene på natten…for så å våkne til eit levande mareritt… Men…..jeg kan ikke fatte å forstå følelsen du kanskje har av at du har mistet Gutten din 3 ganger. Først til radikalisering, deretter dødsdom og til slutt selvmord på cella i fengselet. Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke har klart å komme til dere enda. Vet at alle dere 4 mødre har ventet på meg i over 1 år. Vi var veldig nære på å klare det i høst,men ble stoppet rett før… Jeg lover jeg skal jobbe hardt og gjøre alt jeg kan for å møte dere snarest mulig. Ønsker deg alt godt som du kan klare i denne ufattelig vanskelige og triste tiden du er i nå. Kjærlig Hilsen Irene mor til Maren

– Jeg tror på en endring. Det kan spare mange liv, mener Irene Ueland.

Khayalis forsvarer Hafida Maksaoui Foto: NRK

Forsvareren til Khayali, Hafida Maksaoui, sier at Irene Ueland er velkommen til Marokko, og at det er viktig at hun kommer.

– Det blir utrolig sterkt å møte dem. Jeg er veldig spent og håper vi klarer å få en god dialog. Jeg skal gjøre alt i min makt for å få til det, sier Irene Ueland.

Khayali sa han angret

Hun tenker mye på om livet til Khayali kanskje ikke hadde gått tapt om hun hadde reist tidligere.

– Hadde vi vært i Marokko og snakket med mødrene og budskapet hadde nådd frem til fengselet, hadde han kanskje fått et lite håp og ikke tatt livet sitt, sier Irene Ueland.

Khayali forlot åstedet rett før Maren og Louisa ble drept, men etter drapene poserte han med de tre drapsmennene. I en video sverget de troskap til terrororganisasjonen IS.

Under rettssaken fortalte Khayali at han hadde forlatt stedet fordi han angret på at han hadde blitt med. Han ble dømt for å ha hjulpet hovedmennene med å flykte.

– Min klient hadde psykiske problemer. Under samtalene jeg hadde med ham i forkant av rettssaken, gråt han hele tiden. Han sa han angret og var lei seg for å ha vært med i en terrorcelle, sier forsvarer Maksaoui.

Ifølge Maksaoui deltok Khayali i terrorcellen på grunn av fattigdom, manglende fremtidsutsikter, uvitenhet og analfabetisme.

– Maren hadde blitt stolt

Utenfor huset til Irene Ueland står den gamle Volvoen til Maren.

– Vi klarer ikke la bilen dø. Jeg passer veldig godt på den. Den skal bli en veteranbil.

Moren forteller at friluftsmennesket Maren elsket å reise rundt i den svarte bilen og utforske naturen.

Maren reiste ofte på tur med Volvoen for å plukke sopp. Foto: Privat

Mens NRK er på besøk, har Marens niese Lilli og venninnen Brit stått i uthuset og skåret ut og pusset to sopper laget av tre. Soppene henges opp i speilet på Marens bil.

– Hadde Maren sett dette, hadde hun blitt så stolt.