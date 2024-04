Mistenkt norsk narko-topp pågrepet i Marokko 

Kripos mener det er en av de største aktørene på det norske narkotikamarkedet som nå har blitt slått ut av spill.

Det skjedde etter at en mann i dag ble pågrepet i en koordinert internasjonal politiaksjon i Marokko.

– Vi har fått informasjon fra marokkansk politi om at en 29 år gammel norsk-marokkansk mann som har vært internasjonalt etterlyst i over seks år er pågrepet i Marokko. Mannen er pågrepet av marokkansk politi i en marokkansk sak, sier politiadvokat Nora Pedersen i Kripos til NRK.

Stakk fra Norge

Oslo-mannen har oppholdt seg i landet siden han rømte Norge i 2017. Han stakk av etter å ha blitt dømt til fengsel fem og et halvt år for innførsel av narkotika og heleri.

– I Norge er den samme mannen siktet for grov narkotikakriminalitet, og Kripos mener han er en sentral bakmann innen organisert kriminalitet, sier politiadvokaten.

Totalt knytter Kripos mannen til innførsel, oppbevaring og salg av over 5 tonn cannabis og mer enn 250 kilo kokain i perioden 2016–2022.

Mannens forsvarer er Øivind Brattlien.

– Jeg vet lite om pågripelsen, men så vidt jeg har skjønt er det en intern sak i Marokko som i utgangspunktet ikke har noe betydning for saken i Norge, sier han.

Etterforskning i Marokko

Etter det NRK får opplyst har han vært et prioritert mål for politiet, men fordi mannen har delt statsborgerskap vil det være svært vanskelig for norske myndigheter å få ham utlevert fra Marokko.

– Per i dag har ikke norsk politi noen utleveringsavtale med marokkanske myndigheter og det er derfor ikke aktuelt å få siktede utlevert til Norge. Vi har imidlertid et godt samarbeid med marokkansk politi, og vi undersøker nå mulighetene for å reise til Marokko for å gjennomføre noen flere etterforskningsskritt, sier Pedersen.

Kripos vil ikke kommentere etterforskningen i Marokko.

– Marokkansk politi må kontaktes for informasjon om saken mannen er pågrepet i.

Kripos mener han har spilt en sentral rolle i innførselen av flere typer narkotika til Norge i en årrekke.

Knyttes til omfattende narkosak

Nå i høst har en av de største narkotikasakene i norsk historie blitt utspilt i Oslo tingrett. Det var satt av hele 90 dager til rettssaken.

Selv om mannen i 20-årene ikke var blant de tiltalte i saken, mener Kripos at han spiller en viktig rolle i saken.

Det fysiske beslagene i saken fem kilo kokain noen hundre kilo hasj. Tiltalen bygger i stedet på analyser av bilder, meldinger og kommunikasjonen de tiltalte hadde med hverandre på den krypterte plattformen Sky ECC.