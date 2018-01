CIA-sjef: – Årets valg blir et mål for Russland

CIA-direktør Mike Pompeo advarer om at Russland vil fortsette å blande seg inn i utenlandske valg, både USA og Europa i tiden fremover.

Pompeo sier at han tror Russland vil forsøke å påvirke det amerikanske kongressvalget senere i år.

CIA-DIREKTØR: CIA-direktør Mike Pompeo gir president Donald Trump en daglig oppdatering Foto: Leah Millis / Reuters

– Jeg jeg tror at de vil fortsette å prøve og påvirke, men jeg er sikker på at USA vil være i stand til å holde et fritt og rettferdig valg. Vi vil slå tilbake på en måte som er robust nok til at deres påvirkning ikke vil være stor, sier Pompeo i et lengre intervju med BBC mandag.

Til tross for at det har vært noe samarbeid, særlig i kampen mot terror, sier Pompeo at han fortsatt ser på Russland først og fremst som en motstander. Han deler bekymringen mange europeiske land har for russisk påvirkning, skriver NTB.

Oppdaterer Trump

CIA har sammen med FBI konkludert med at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016, blant annet gjennom sosiale medier som Facebook og Twitter.

SPRØYT: Pompeo kaller anklagene mot Donald Trump i boken «Fire and Fury» for sprøyt. Foto: Mandel Ngan / AFP

Samtidig har Det hvite hus blitt kritisert for ikke å ta den russiske trusselen seriøst nok.

CIA-direktøren, som gir en oppdatering til president Donald Trump hver morgen, avviser påstander som har kommet den siste tiden om at presidenten ikke er egnet til jobben.

– Påstander om at presidenten ikke er engasjert og ikke tar inn over seg disse alvorlige sakene, er farlige og falske. Det gjør meg trist at noen bruker tid og krefter på å skrive slikt sprøyt, sier Pompeo med henvisning til boken «Fire and Fury» som nylig kom ut.

Nord-Korea en trussel

Pompeo gjorde det klart at CIA anser Nord-Koreas atomvåpenprogram som en av de største sikkerhetstruslene akkurat nå.

– Vi snakker om at de i løpet av en håndfull måneder, har evnen til å sende et atomvåpen til USA. Vår oppgave er å skaffe informasjon til presidenten som gir han et sett av muligheter til å bremse den risikoen ved hjelp av ikke-diplomatiske midler, sier Pompeo.

Han fortsetter med å si at Trump er klar over at en eventuell krig kan føre til massive ødeleggelser og tap av liv, men at det er mange mulige scenarioer for å hindre Kim i å være i stand til å lansere atomraketter.