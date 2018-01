Det er i et intervju med CNN at utenriksminister Rex Tillerson gjør det klart at USA ikke har gravd ned stridsøksen.

Tillerson fikk spørsmål om hvorfor president Donald Trump sendte ut en melding om hvor stor atomknappen hans er.

Tillerson var klar på at det var et nødvendig signal til Nord-Korea.

– Jeg tror retorikken som Nord-Korea forstår, er at diplomatisk innsats støttes av et sterkt militært alternativ hvis det er nødvendig, sier Tillerson i intervjuet.

KRYSSENDE INTERESSER: Kim Jong-un føler seg tryggere fordi han har atomvåpen. USA vil at han gir fra seg disse våpnene. Gjør han ikke det, blir han truet med krig. Foto: Lee Jin-man / AP

Bedre klima

I de siste dagene har det blitt klart at Nord-Korea ønsker å forhandle med USA og naboen i sør.

Eksperter NRK har snakket med, sier at Nord-Korea har endret kurs fordi landets atomvåpen har gitt dem en forsikring mot et militært angrep fra USA.

Tillerson mener kursendringen har kommet på grunn av det harde trykket mot Nord-Korea. Det mener også president Donald Trump.

Fastlåst krav til Nord-Korea

Målet til USA er at Nord-Korea oppgir sitt atomvåpenprogram.

– Hvordan vi starter samtalene, har ennå ikke blitt bestemt, men vi trenger et tydelig signal fra Nord-Korea om at de forstår at disse samtalene må føre til denne konklusjonen, sier Tillerson til CNN.

Sjefanalytiker i det private etterretningsbyrået, Stratfor, Robert D. Kaplan sa til NRK i desember at Nord-Korea ikke kommer til å gi fra seg våpnene.

– Nord-Korea ønsker å forhandle med USA og de andre landene fra en sterk posisjon. For å få til den posisjonen må de ha et fungerende våpensystem, sa Kaplan.

BEDRE TIDER: En direktelinje mellom Nord- og Sør-Korea som har vært stengt siden 2016, ble åpnet igjen denne uken. Nå planlegges det samtaler. Foto: null / AP

Tillerson ble nedstemt

I forrige måned var budskapet fra Tillerson et annet. Under et møte i Atlantic Council åpnet han for at USA kunne begynne forhandlinger med Nord-Korea uten å stille betingelser.

– La oss snakke om været om det er det de ønsker, sa Tillerson.

Det hvite hus reagerte negativt på det utenriksministeren sa. Kort tid senere sa pressetalsperson Sarah Sanders at det var uaktuelt å sette seg ned med nordkoreanerne uten at det ble stilt betingelser.

New York Times skrev at flere tjenestemenn i Det hvite hus ble bekymret av uttalelsene til Tillerson.

De fryktet at det ville føre til forvirring i allierte land over hvilken politikk USA egentlig førte.