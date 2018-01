Nord-Korea handler nå ut fra at landets atomvåpen fungerer. Det betyr at de kan forholde seg til andre land med en seriøs trussel i bakhånd. Det er ekspertenes konklusjon.

Det er et uttrykk fra den tidligere amerikanske presidenten Theodore Roosevelt som ser ut til å beskrive situasjonen:

«Speak softly, and carry a big stick», altså snakk pent, men ha noe stort å true med.

– Nord-Korea har utviklet atomvåpnene på grunn av trusler fra USA, forklarer forsker ved Nordisk institutt for Asia-studier ved universitetet i København, Geir Helgesen.

Nå som verden innser at Nord-Korea enten har, eller snart vil ha, fungerende atomvåpen som kan sendes med raketter, så har situasjonen endret seg.

Kim strekker ut hånden

– Kim Jong-un føler at tiden er inne for å strekke hånden sørover, åpne opp for samarbeid med Sør-Korea, sier utenriksekspert Sverre Lodgaard.

Fra posisjonen som seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, har han hatt anledning til å studere konflikten på den koreanske halvøya grundig.

Det siste døgnet har det skjedd mye.

I natt ble det klart at det er opprettet en direkte kommunikasjonskanal mellom de to landene.

Dagen i forveien hadde Sør-Korea forslått å starte diplomatiske samtaler «på høyt nivå» med Nord-Korea.

Nå er Lodgaard sikker på hvordan den siste utviklingen skal tolkes.

ALLTID ÅPEN: En slik kommunikasjonskanal mellom de to landene har vært på plass før, men den ble stengt i 2016. Foto: null / AP

Avskrekking gir trygghet

– I nyttårstalen sa Kim at vi står i et veiskille. Han sa at den kjernefysiske avskrekkingen er etablert, forklarer Lodgaard.

– At atomvåpnene ikke er en trussel, men et faktum. I den situasjonen kjenner han seg tryggere. Han mener at USA ikke kan gå til krig mot Nord-Korea fordi landet har denne atomstyrken.

Helgesen mener det vi nå ser, er kolossalt viktig.

IKKE SOM SADDAM: Sverre Lodgaard i NUPI tror Kim nå føler seg trygg på at USA ikke kan fjerne ham slik som landet gjorde med Saddam i Irak og Gaddafi i Libya. Foto: Nupi / NRK

– Det er jo to land som er i bruddlinjen mellom krig og fred, og har vært det i rundt 70 år. Det at begge parter ønsker å ha en direkte relasjon, det er en veldig positiv utvikling, mener Helgesen.

USA påvirker situasjonen

President Donald Trump sendte i natt ut en ny melding på Twitter.

«Min atomknapp er større en din», er en grei oversettelse av innholdet.

Dette er et eksempel på hva som også kan ha ført til at Nord-Korea er interessert i et bedre forhold til naboen i sør, mener Helgesen.

POSITIVE TEGN: Forsker Geir Helgesen mener det er flere lyspunkter. Blant annet er det krefter i Nord-Korea som arbeider aktivt for å åpne opp landet mer. Foto: NRK

– Trump og Kim kappes nærmest om å true hverandre med ord. Det er grenser for hvor mange frontlinjer Nord-Korea kan ha. Interessen i Nord-Korea for å åpne seg, den har vært der hele tiden, men den har ikke vært særlig tydelig, sier Helgesen.

Lodgaard mener den amerikanske strategien med å forsøke presse Nord-Korea i kne med sanksjoner, demonstrasjon av militær overmakt og trusler, ikke har fungert.

– Så da står USA igjen med den militære muligheten. Signalene begge veier mellom landene i Korea er positive, signalene fra USA er ikke det, sier Lodgaard.

