Onsdag viderebrakte Facebook informasjonen til granskere fra den amerikanske Kongressen, skriver Washington Post. Avisen henviser til flere personer med kjennskap til saken.

I løpet av den amerikanske presidentvalgkampen skal det russiske selskapet ha forsøkt å treffe velgere på Facebook.

Facebook har sporet opp annonsesalget, i alt 3300 annonser til en total verdi på 100.000 dollar, til å stamme fra et russisk «troll-selskap» som er kjent for å fremme Kreml-vennlig propaganda, skriver avisen.

Betente temaer

Noen av annonsene, som kom første gang sommeren 2015, skal ha navngitt den republikanske kandidaten Donald Trump og motkandidat Hillary Clinton.

FIKK HJELP: Amerikansk etterretning konkluderte i januar med at Russland har blandet seg inn i det amerikanske valget for å hjelpe Trump. Foto: Charlie Neibergall / AP

Mange av annonsene skal ha handlet om betente politiske temaer som våpenloven og innvandringsfrykt, homofiles rettigheter og rasediskriminering.

Amerikansk etterretning konkluderte i januar med at Russland har blandet seg inn i det amerikanske valget for å hjelpe Trump. Blant annet har landet betalt «troll» i sosiale medier for å spre falske nyheter, ment for å påvirke opinionen.

Selv om 100.000 dollar til annonsesalg er lite i forhold til de enorme samlede kostnadene for presidentkampanjene til Clinton og Trump, sier Facebook at det russiske selskapet var i stand til å målrette de politiske annonsene.

Russland-etterforskning

Kongressen er, under ledelse av spesialetterforsker Robert Mueller, i gang med en bred Russland-etterforskning. Blant spørsmålene er hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget under valgkampen.

GIR VITNEFORKLARING: Torsdag gir Donald Trump jr. vitneforklaring i Senatets juridiske komité. Foto: Carolyn Kaster / AP

Målet er å fortelle offentligheten hva russerne gjorde og komme med tiltak for å hindre at det skjer på nytt. Komiteene har ikke ressurser eller kompetanse til å etterforske potensielle lovbrudd, men kan gi opplysningene videre til Muellers team.

I ytterste konsekvens kan komitegranskingene føre til at presidenten stilles for riksrett hvis de mener det er bevis for at Trump var involvert i, eller var klar over, Russlands forsøk på å påvirke valget. Riksrett er usannsynlig under en republikansk-styrt kongress.