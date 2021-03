Charlie Hebdo viser Meghan som George Floyd

På forsiden av det franske magasinet kan man lese «Hvorfor forlot Meghan Buckingham? Fordi jeg ikke lenger kan puste» under tegningen av hertuginnen som blir kvalt av dronningen, som har kneet sitt på halsen hennes.

Foto: Faksimile

Dronningen er tegnet kritthvit, mens Meghan er mørk.

Det franske magasinets forsidetegning kommer i kjølvannet av det svært omtalte intervjuet Oprah Winfrey gjorde med Meghan og hennes mann prins Harry.

I intervjuet fortalte Meghan om sin følelse av ensomhet og selvmordstanker. Hun sa at hun flere ganger ble nektet å gå ut av Kensington Palace av de ansatte, og at hun forlot slottet som ligger i den sentrale bydelen Kensington and Chelsea kun to ganger på fire måneder.

Hun fortalte også at det hersket en bekymring i kongehuset for hvor mørk hudfarge sønnen deres Archie ville få. Meghan selv har svart mor og hvit far.

Prinsen har understreket at verken dronning Elizabeth eller hennes mann, prins Phillip, deltok i samtalene om hudfargen.

Prins Harrys bror, prins William, er foreløpig den eneste i kongefamilien som muntlig har kommentert intervjuet. Han svarte da han ble spurt at «vi er ikke en rasistisk familie».

Mener det undervurderer rasisme

Halima Begum i den britiske tenketanken Runnymede Trust, som arbeider mot rasediskriminering, mener at tegningen er feil på alle måter.

Det er avisen The Guardian som omtalte Begums kritikk mot Charlie Hebdo først.

– Dronningen avbildet som George Floyds drapsmann, som knuser Meghans hals? Meghan, som sier hun ikke kan trekke pusten? Dette utfordrer ikke rasisme. Det nedvurderer problemstillingen og vekker forargelse, skriver hun på Twitter.

Den svarte amerikaneren døde under en pågripelse i Minneapolis i mai i fjor. Den hvite politimannen Derek Chauvin er tiltalt for drap. Chauvin holdt kneet mot Floyds nakke i nesten ni minutter.

Pågripelsen ble filmet og på opptaket kan man høre George Floyd flere ganger si at han ikke får puste.

Franskmenn forsvarer magasinet

Det franske satiremagasinet er kjent for sine skarpe betraktninger av ulike samfunnsforhold.

Magasinet, som holder til i Paris, ble for alvor internasjonalt kjent etter at karikaturtegninger av den islamske profeten Muhammed førte til at ekstreme islamister angrep redaksjonens lokaler. 10 ansatte ble drept og flere såret.

Mange franskmenn betrakter Charlie Hebdo som et viktig symbol for et land som ikke er bundet av religiøse konvensjoner eller lover. Og som en viktig korreksjon av makt, både den formelle og uformelle. For magasinet sparer ingen i sine drepende karikaturer.

Andre mener satiremagasinet er unødvendig provoserende og hensynsløs, og at det til tider sparker nedover i samfunnet på en ufin måte.

Fakta om Charlie Hebdo Ekspandér faktaboks Fransk satiremagasin som kommer ut én gang i uken.

Opprinnelig grunnlagt i 1961 som Hara Kiri. Magasinet ble forbudt av myndighetene etter at det gjorde narr av dekningen av tidligere president Charles de Gaulles død, men startet opp igjen i 1970 under navnet Charlie Hebdo, offisielt etter tegneseriefiguren Charlie Brown (Baltus), men navnevalget var også et siste spark til de Gaulle. Hebdo er kortversjon av det franske ordet hebdomadaire, som betyr ukentlig.

Gjenopplivet i 1992 etter å ha ligget nede siden 1981.

Bladet mottok i flere år trusler etter å ha trykket karikaturtegninger av profeten Muhammed.

I 2011 ble magasinets redaksjonslokaler brannbombet.

7. januar 2015 ble tolv personer, ti av dem tilknyttet magasinet, drept i et terrorangrep mot bladets redaksjon. Sjefredaktøren Stéphane «Charb» Charbonnier og fire andre tegnere var blant de drepte.

Den første utgaven etter angrepet kom allerede 14. januar og hadde nok en gang en tegning som forestilte profeten Muhammed på forsiden. Utgaven ble trykket i fem millioner eksemplarer, mot et normalt opplag på 60.000. Kilde: NTB

Mange for og mot

Det kongelige oppslaget skaper stor debatt på sosiale medier.

Flere hevder at tegningen og teksten med Meghan og dronningen er usmakelig, i likhet med magasinet selv. Og at det ikke er første gang Charlie Hebdo fremstår med et rasistisk budskap – som ikke bør forsvares i lys av ytringsfriheten.

Andre trekker frem at svært mange i den vestlige verden har fremstått som enig og med forsvar av ytringsfriheten når magasinet har angrepet islam og islamister, og at både svarte og hvite må tåle den samme skarpe pennen når det rammer dem.