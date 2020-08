Ett opptak starter med at to politimenn går mot bilen til George Floyd (46). En av dem peker mot ham med et håndvåpen etter at de har bedt Floyd åpne døra.

Daily Mail har fått tilgang til opptakene fra kroppskameraene til to av politifolkene som deltok i arrestasjonen.

Politiet videoer offentliggjort av Daily Mail

Politiet ble tilkalt av en butikkansatt som mente Floyd hadde prøvd å bruke en falsk 20-dollar seddel.

George Floyds død har ført til sterke reaksjoner over hele verden. Dette bildet er malt på en mur på Vestbredden. Foto: MUSA AL SHAER / AFP

Opptaket fra kameraet til en av politimennene viser Floyds skrekkslagne ansiktsuttrykk. Han ber om at politiet ikke må skyte ham. Man kan se at Floyd begynner å gråte.

– Herr betjent («mister officer») Vær så snill ikke skyt meg! Vær så snill, kan man høre Floyd si i videoen.

Floyd sier også at han nettopp mistet moren sin før han gjentatte ganger igjen ber om ikke å bli skutt.

Videoen som startet opptøyene viser at politimannen kneler på avdøde George Floyds nakke. Du trenger javascript for å se video. Videoen som startet opptøyene viser at politimannen kneler på avdøde George Floyds nakke.

– I can't breathe!

Politimennene vil ha Floyd inn i baksetet på en av politibilene. Det blir vanskelig. Han motsetter seg dette og sier at han lider av klaustrofobi og angst. Det ender med at Floyd blir lagt i bakken.

Videoer og bilder offentliggjort tidligere viser hvordan politimannen Derek Chauvin holdt kneet sitt mot halsen til Floyd i nærmere ni minutter.

Det er når dette skjer Floyd sier at han ikke kan puste: «I can't breathe!» Han roper også på moren sin. Langsomt blir stemmen hans svakere, og han sier:

– Jeg kommer trolig til å dø på denne måten.

Det var etter dette Floyd døde.

Her finner du alle NRKs artikler om protestene mot politivold og rasisme som fulgte i USA etter at George Floyd døde. «Black Lives Matter» ble slagordet de samlet seg under, både i USA og i mange andre land.

De fire politibetjentene som var involvert i George Floyds død ble arrestert. De er siktet for drap. En av dem er løslatt mot kausjon.