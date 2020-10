Karikaturtegningen av Tyrkias president Tayipp Recep Erdogan ble publisert i en tid hvor det er økt spenning mellom Tyrkia og Frankrike.

Erdogan har kommet med flere verbale angrep rettet mot Frankrikes president Emmanuel Macron. Han reagerer på at Macron oppfordrer franske lærere til å fortsette å bruke karikaturtegninger når de underviser om ytringsfrihet.

Politiet i Frankrike mener den franske læreren Samuel Paty, som ble halshugget på åpen gate, ble drept fordi han brukte karikaturtegninger av profeten Muhammed i sin undervisning om ytringsfrihet.

Macron på sin side viser til Frankrikes sekulære grunnlov og tradisjoner. De anser religiøs satire som en naturlig del av ytringsfriheten.

Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo skal ha publisert en tegning av Erdogan på sin nettside. Tegningen skal forestille Erdogan i underbukse og T-skjorte, der han drikker øl og løfter opp skjørtet til en kvinne som bærer hijabb.

I overskriften på tegningen, som Charlie Hebdo også har publisert på Twitter, står det:

– Privat er Erdogan veldig morsom.

Onsdag var nettsiden til Charlie Hebdo nede.

Slik så nettsiden til Charlie Hebdo ut onsdag. Foto: NRK

– Jeg er trist og frustrert

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener vestlige land er i gang med å gjenoppta korstogene etter at satiremagasinet Charlie Hebdo karikerte ham på forsiden.

Han kom med en uttalelse til et partigruppemøte onsdag.

– Jeg er trist og frustrert, ikke på grunn av angrepet mot meg, men på grunn av uforskammetheten i å sikte etter profeten vi elsker mer enn oss selv, sa Erdogan.

Tyrkias president Erdogan og Frankrikes president Macron Foto: Ludovic Marin] [adem Altan / AFP

Fordømmer

Tyrkiske myndigheter varsler samtidig at de vil gå til rettslige og diplomatiske skritt mot satiretegningen i det franske magasinet.

Påtalemyndigheten i Ankara har også innledet etterforskning av satiretegningen.

Erdogans nærmeste medarbeidere kaller det for et personlig angrep, som hverken er humor eller ytringsfrihet.

– Vi fordømmer kraftig publikasjonen av vår president i det franske magasinet, skriver presidentens talsmann, Ibrahim Kalin på Twitter.

Kommunikasjonssjefen til Erdogan, Fahrettin Altun, har også reagert på Twitter. Han mener dette er resultatet av president Macrons oppfordring om å fortsette med karikaturtegninger.

– Den franske presidenten Macrons antimuslimske agenda bærer frukt, skriver han

Han skriver blant annet at dette bidrar til å spre kulturell rasisme og hat.

– Charlie Hebdo publiserte nettopp en serie såkalte tegneserier fulle av foraktelige bilder, angivelig av vår president. Vi fordømmer den motbydelige publikasjonen som bidrar til å spre kulturell rasisme og hat, skriver Altun.

Karikaturstriden øker terrorfaren

Mange muslimer tolker karikaturtegninger av profeten Muhammed som et alvorlig angrep på profeten og på islam.

Fransk politi har registeret en rekke trusler på internett, rettet mot kristne og moderate franske muslimer.

Innenriksministeren i Frankrike sier at faren for et terrorangrep i landet er svært høy. Franskmenn, bosatt i muslimske land, blir bedt om å være forsiktige.

Årsaken skal være karikaturstriden.