Kraftige reaksjoner på intervjuet med prins Harry og hertuginne Meghan

I intervjuet med Oprah Winfrey natt til mandag fortalte prins Harry og hertuginne Meghan åpenhjertig om hvordan kongehuset nektet å hjelpe dem. De la heller ikke skjul på at situasjonen førte ekteskapet ut i en krise.

Britiske The Mirror skriver om sju «bomber» i intervjuet. De viser til at intervjuet var fylt med sjokkerende påstander om den kongelige familien.

The Daily Telegraph mener at utsagnene inneholdt nok ammunisjon til å senke en flåtestyrke, kanskje sågar gjøre ubotelig skade på kongehuset.

Prins Harry og hans kone Meghan ga et lite flatterende innblikk i det indre liv i det britiske kongehuset. De åpnet opp om dårlig fordekt rasisme, ufin mottakelse av Meghan og utfordrende familierelasjoner.

Meghan sa sågar at hun i en periode slet med selvmordstanker, mens Harry avslørte et spent forhold til sin far, prins Charles, som han følte seg sviktet av.

Buckingham Palace har foreløpig ikke kommentert Oprah-intervjuet. Det er blitt en toppsak i nær sagt alle britiske medier, og har også skapt enorm oppsikt internasjonalt.

Slottet skal derimot ha startet en gransking av påstander om at Meghan skal ha mobbet ansatte ved Kensington Palace.

Pressen samler seg utenfor Buckingham Palace. Foto: Johan Bull / NRK

Peter Hunt, som er tidligere kongehuskorrespondent for BBC, forklarer til New York Times at det som nå skjer er en kamp om kontrollen over historien som fortelles.

Alle aviser i Storbritannia skriver om intervjuet med Prins Harry og hans kone Meghan. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Kritisk til intervjuet

Forfatteren Anna Pasternak, som har skrevet flere kongelige biografier, er kritisk til gjennomføringen av intervjuet.

– Jeg fikk en vond smak i munnen av å se intervjuet. Det var helt i Meghan sin favør og hun fikk ingen vanskelige spørsmål om det omstridte forholdet til sin far. Hun fikk heller ikke spørsmål om hvorfor bare en fra hennes familie kom i bryllupet, sier Anna Pasternak til BBC.

Pasternak mener også at prins Harry sin påstand om at prins Charles hadde sluttet å svare på telefonene hans kunne ha sin forklaring.

– Det kan være ganske så sunt å ikke svare på disse samtalene, mener forfatteren Anna Pasternak.

Prins Harry og hans kone Meghan snakket åpent ut sammen med Oprah Winfrey natt til mandag. Kritikere mener det er merkelig siden de ønsker mer privatliv. Foto: HARPO PRODUCTIONS / Reuters

Britiske The Times er også kritiske til intervjuet. Avisas kommentator Patrick Jephson mener det er en familietragedie som aldri skulle ha kommet på TV-skjermen. Og at det vil skape enda mer skade i familie som allerede er hardt såret.

Forfatteren Penny Junor, som også har skrevet kongelige biografier, stiller spørsmål ved hvorfor paret gir dette intervjuet samtidig om de ønsker større vern om sitt privatliv.

– Dette er ikke privat. De kunne bare flyttet og vært stille, hvorfor trenger hele verden vite om dette, sier Penny Junor i et intervju med BBC Radio 5 Live.

Selv om navn ikke ble nevnt, mener The Daily Telegraph at det kun er dronningen som kommer godt ut i intervjuet.

Intervjuet ble sendt i USA klokken 02 natt til mandag norsk tid. Mandag kveld sendes det i Norge på TV 3.