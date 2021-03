Prins William: – Vi er ikke en rasistisk familie

Prins William og hertuginne Kate besøkte torsdag en skole i London. Der var det uunngåelig at de ble bedt av de oppmøtte journalistene om en respons på intervjuet hans bror Harry og kona Meghan ga til Oprah Winfrey natt til mandag norsk tid.

Avsløringene i intervjuet skapte store overskrifter i britiske aviser og har vekket enorm oppsikt internasjonalt.

Blant uttalelsene som skapte mest oppsikt var påstander om rasisme blant medlemmer av kongefamilien.

Paret navnga ikke hvem de siktet til, men viste til at enkelte medlemmer av familiens hadde uttrykt bekymring for hvor mørk hud parets sønn Archie kom til å få.

I forbifarten fikk prins William torsdag spørsmål fra Sky News om hans reaksjon til disse påstandene. Svaret fra prinsen var kort, men kontant.

– Vi er overhodet ikke en rasistisk familie, sa han.

Meghan Markle: – Det var bekymringer om hudfargen til babyen

Planer om å snakke med Harry

Prins Harry og hans kone Meghan ga ellers også et lite flatterende innblikk i det indre liv i det britiske kongehuset. I tillegg til rasismeanklagene åpnet de opp om ufin mottakelse av Meghan og utfordrende familierelasjoner.

Meghan sa sågar at hun i en periode slet med selvmordstanker, mens Harry avslørte et spent forhold til sin far, prins Charles, som han følte seg sviktet av.

Prins William sa også at han foreløpig ikke har fått pratet med sin bror i kjølvannet av intervjuet.

– Jeg har ikke snakket med ham ennå, men jeg har planer om å gjøre det, sa han.

Buckingham Palace: – Tar det på alvor

Tirsdag kom Buckingham Palace med en uttalelse i forbindelse med intervjuet.

I den korte meldingen gjør slottet det klart at uttalelsen om «rase» vil bli tatt på alvor.

– Sakene som ble tatt opp, spesielt det om rase, er bekymringsfulle. Selv om noen erindringer av situasjonene kan variere, tas de på alvor og vil bli adressert innad i familien, står det blant i uttalelsen.

I uttalelsen heter også det at de to er høyt verdsatte medlemmer av kongefamilien og at hele familien er lei seg for å høre hvor vanskelig paret har hatt det de siste årene.