Boeing anbefaler at alle MAX 8-fly settes på bakken

Beskjeden kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA innfører flyforbud mot flytypen, og at flyselskapene i USA må sette alle Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 på bakken.

Presidenten sier videre at det amerikanske luftfartstilsynet FFA vil komme med en kunngjøring, der det vil legges frem «ny informasjon og nye bevis».

Flyene som for øyeblikket befinner seg i luften vil fullføre sin rute og deretter parkeres. Pilotene og flyselskapene skal være underrettet om forbudet.

– Sikkerheten til det amerikanske folk er av den største betydning, sier Trump.

To dødelige ulykker med flytypen

Tirsdag kunngjorde europeiske luftfartsmyndigheter at de kom til å innføre et midlertidig forbud mot fly av typen Boeing 737 MAX 8 i europeisk luftrom.

Flere andre land, deriblant Australia, Singapore og Kina, har de siste dagene besluttet å gjøre det samme.

Det er under 24 timer siden amerikanske myndigheter holdt fast på at det ikke var noen gode grunner til å sette flyene på bakken.

Men i løpet av dagen har presset fra politikere og sivilsamfunnet økt, og nå har altså det amerikanske luftfartstilsynet FFA snudd i sin vurdering.

De midlertidige forbudene henger sammen med to dødelige flystyrter som det siste året har involvert den samme flytypen til Boeing.

Den siste flystyrten skjedde søndag i Etiopia. 157 mennesker, deriblant norske Karoline Aadland, mistet livet.

Etter kunngjøringen fra Trump falt Boeing-aksjen med ytterligere to prosent på børsen. Aksjen har nå falt 13 prosent siden flystyrten søndag.