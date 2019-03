Piloter meldte om problemer med to amerikanske 737 MAX 8-fly

Stupet ble utløst da autopiloten slo inn. I begge tilfellene klarte pilotene å få kontroll på flyene etter å ha slått av autopilot. Pilotenes rapporter ble registrert i fjor.

– Jeg kan ikke tenke meg noen grunn til at flyet vårt skal stupe ned så aggressivt, sa en av pilotene under flygingen da flyet stupte med nesa ned.

Boeing 737 MAX 8-fly er i midtpunktet av et voksende globalt forbud etter at to modeller av flytypen har styrtet i løpet av fem måneder og har tatt til sammen livet av 346 personer i Etiopia og Indonesia.

– Med tanke på MAX 8-flyets problemer med nesestupet, tenkte vi det var nødvendig å bringe våre opplevelser fram i lyset. Vårt problem ble nok utløst av plutselige værforhold som satte flyets maskiner ut av spill, skrev en av pilotene.

Pilotene som har opplyst at de har opplevd problemer med flytypen, poengterer imidlertid at det ikke var det nye datastyrte systemet Boeing installerte på det nye 737-flyet som skapte problemer, slik tilfellet var i Indonesia-ulykken.

Dette er flytypen som flere og og flere selskaper og land har besluttet å sett på bakken inntil videre. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Verken flyprodusenten Boeing eller amerikanske luftfartsmyndigheter mener det så langt er noen grunn til å ta flytypen ut av trafikk. Heller ingen amerikanske flyselskap har satt flytypen på bakken.