Tirsdag fulgte Norwegian etter flere andre selskaper og parkerte alle sine 18 Boeing 737 MAX-8 på bakken på ubestemt tid.

Hele det europeiske luftrommet er stengt for flytypen etter at det har vært to alvorlige ulykker med flytypen på under et halvt år.

Flyerstatningsselskapet AirHelp mener passasjerene som er rammet av hendelsen, ikke automatisk har rett til økonomisk kompensasjon og viser til EU 261 reglementet som gjelder for alle flyvninger innenfor EU.

Her står det at forsinkelser eller kanselleringer som skyldes ekstraordinære hendelser, altså hendelser som står utenfor flyselskapets kontroll, ikke gir krav på kompensasjon. Det vil si at man ikke kan få erstatning på opptil 600 euro, ca. 5850 kroner, som gjelder ved forsinkelser eller kanselleringer innenfor EU.

– Hva er det som gjør Boeing-krisen ekstraordinær?

– Når luftfartsmyndighetene går ut og stenger luftrommet for en bestemt flytype, så tilhører ikke det en normal prosedyre og regnes dermed som ekstraordinært. Det er for eksempel ikke en teknisk feil som flyselskapet normalt sett er ansvarlig for. I slike tilfeller er det flyselskapet selv som er erstatningspliktig, sier Fredrik Finnes, presseansvarlig i Airhelp Norge til NRK.

– Så nordmenn rammet vil ikke komme noen vei med å sende erstatningskrav via dere?

–Det er vanskelig å si, i og med at alle saker behandles individuelt. Men på generell basis kan vi si at det ikke har noen hensikt å søke om erstatning, sier han.

Jurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, er enig i med flyerstatningsselskapet om at Boeing-krisen må defineres som ekstraordinær.

– Du har som passasjer likevel krav på forpleining, altså hotellopphold, mat, drikke og transport hvis du allikevel velger å reise, men må vente en stund på flyplassen for eksempel. Disse rettighetene forsvinner ikke, sier Iversen til NRK.

Bør følge opp passasjerene

Finnes presiserer at selv om flyselskapene ikke har erstatningsansvar, må flyselskapene likevel følge opp passasjerene på en ordentlig måte.

– Som for eksempel å booke om billetten der det er mulig eller tilbakebetale billetten der det har oppstått kanselleringer hvor passasjerer er direkte rammet, sier Finnes.

På spørsmål hvordan Norwegian vil forholde seg til eventuelle krav om økonomisk kompensasjon fra rammede passasjerer, sier kommunikasjonsrådgiver i selskapet, Tonje Næss, at de vil behandle alle krav individuelt.

– Men som Forbrukerrådet sier, er dette en ekstraordinær situasjon. Vi følger alltid EUs regelverk for passasjerrettigheter. Vårt fokus nå er å ivareta våre berørte kunder på best mulig måte. Flyvninger blir slått sammen, flyflåten blir omdisponert og passasjerer blir booket om til andre avganger, sier Næss til NRK.