President Donald Trump sa til en gruppe reportere utenfor Det hvite hus at han avlyste det kommende statsbesøket på grunn av den arrogante reaksjonen til statsminister Mette Frederiksen.

Frederiksen reagerte med å kalle forslaget for «en absurd diskusjon» da nyheten om at Trump og USA ønsket å kjøpe Grønland fra Danmark dukket opp for noen dager siden i avisen Wall Street Journal. Andre danske politikere mente det måtte være en spøk.

Trump sier Frederiksens kommentar er både «stygg» og «upassende».

– Man snakker ikke på denne måten til USA, la den amerikanske presidenten til, i hvert fall ikke når han er president.

– Hun kunne bare ha sagt «nei, det ønsker vi ikke å gjøre», sa Trump.

Han understreket at den danske statsministeren ikke bare snakket til ham, men hele det amerikanske folk.

Vil ikke gå i ordkrig

Mette Frederiksen sier hun ikke vil ha noen ordkrig mellom USA og Danmark. Hun angrer heller ikke på måten hun «avviste» kjøpstilbudet på, selv om Trump beskriver det som stygt og upassende.

– Jeg synes ikke at jeg har vært verken kontant eller hard. Jeg synes vi har svart meget pent fra dansk side, sa Mette Frederiksen til TV Avisen i den danske kringkasteren DR.

– Når man er nære allierte skal det være plass til uenigheter underveis. Jeg håper vi snart kan få stanset denne diskusjonen, slik at vi kan konsentrere oss om det som er viktig.

Til dansk TV 2 legger hun til:

– Jeg kommer ikke til å gå inn i en ordkrig, heller ikke med den amerikanske presidenten. Kim Kielsen (Grønlands statsminister red.anm.) har sagt det meget klart «Grønland er ikke til salgs», og det støtter jeg, sa Frederiksen.

Strategisk med mange mineraler

Trump beskriver i dag forslaget om å kjøpe verdens største øy som «kun en ide».

På søndag bekreftet presidenten at forslaget om å kjøpe Grønland fra Danmark var blitt diskutert.

Trumps rådgiver Larry Kudlow har fremhevet Grønlands strategiske plassering, samt at det har en rekke verdifulle mineraler som kan utvinnes.

«Taper Danmark 700 millioner dollar årlig?» Ekspandér faktaboks NRK har fått spørsmål fra lesere som lurer på Trumps påstand om at «Danmark taper 700 millioner dollar årlig på å eie Grønland», kan stemme. Trump sa dette i et intervju med blant andre Fox News søndag.

Ifølge CIA World Factbook mottar Grønland omfattende subsidier fra Danmark. Det siste tallet det vises til er fra 2017, da Grønland mottok om lag 535 millioner dollar. Dette utgjør mer enn 50 prosent av landets inntekter, og om lag 25 prosent av landets BNP.

Trump bommer altså med om lag 150 millioner dollar i sitt estimat. I tillegg er det feil å si at Danmark «taper» pengene som subsidieres, fordi pengene går til å vedlikeholde et landområde, som har en verdi i seg selv.

The Washington Post har påpekt at det er ekstremt vanskelig å sette en konkret verdi på et større landområde som Grønland. De har likevel gjort noen forsøk, ut i fra flere modeller, og kommet til anslag mellom 200 millioner dollar og 1,7 milliarder dollar.

En nøyaktig kartlegging av områdets naturressurser (som olje, gull, sink, jern, kobber, osv. er kartlagt) vil være nødvendig for å kunne estimere verdien presist. Kilder: The Washington Post, CIA World Factbook, Skeptics Stack Exchange

Ambassadører uenige

USA ambassadør til Danmark Carla Sands sier til DR at alle tema bør kunne være mulig å diskutere, også om USA kan kjøpe Grønland.

– Som allierte skal vi kunne diskutere alt, uten at noe på forhånd er tatt av bordet eller overskrider en grense. Presidenten synes arktiske spørsmål er interessant og det bør kunne være mulig å snakke sammen om sikkerhet, utvikling og miljø i Arktis, sier Sands.

Sands forgjenger, Rufus Gifford, derimot mener presidenten utviser mangel på internasjonal folkeskikk.

– Ærlig talt, dette er ikke måten du behandler en nær og lojal alliert på. Og å avlyse besøket på den måten han gjorde, er skamfullt. Det er rett og slett en skam, sier Gifford til CNN.

Rufus Gifford, som ble utnevnt som ambassadør under Barack Obama, minner om at USA og Danmark har hatt et nært forhold i flere tiår.

– Jeg hadde et stort ansvar med å gå til den danske regjeringen og spørre om de kunne stille med soldater i Irak og Syria (til kampen mot IS red.anm.) De stilte, og de kjempet side om side med våre soldater og de døde side om side med våre soldater, sier Gifford.

Avlyste via Twitter

Avlysningen av statsbesøket, som skulle funnet sted 2.–3. september ble kunngjort via Twitter onsdag morgen.

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksen kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, utsetter jeg møtet, skrev Trump.

Det danske kongehuset, som formelt var den som hadde invitert presidenten, la ikke skjul på at de ble svært overrasket over avlysningen.

