Avis: Trump ville tilby Danmark «stort engangsbeløp» for Grønland

Onsdag ble det klart at USAs president Donald Trump avlyser sitt planlagt Danmark-besøk, fordi danskene ikke er villige til å diskutere et salg av Grønland. Avlysningen har blitt møtt med sjokk og vantro i Danmark.

Personer tett på diskusjonene om et mulig Grønland-kjøp sier til The Washington Post at president Donald Trump snakket om det mulige kjøpet i flere uker.

Ifølge avisa skal Trump-administrasjonen også ha vært klare med detaljene i sitt tilbud til Danmark.

En del av pakken var at USA betalte Grønland om lag 600 millioner dollar årlig, eller om lag 5,4 milliarder kroner. Dette er litt i overkant av summen Grønland mottok i subsidier fra Danmark i 2017, ifølge CIA World Factbook.

I tillegg skal Trump ha vært klar med en «stor engangsutbetaling til Danmark, for å stimulere til overføringen», ifølge Washington Post.

Grønland bestemmer selv

Det er imidlertid Grønland selv som bestemmer om USA kan få kjøpe Grønland. Landet har utstrakt selvstyre, selv om utenriks- og forsvarspolitikk styres fra København. Landsstyreformann Kim Kielsen har vært helt klar på at øya ikke er til salgs.

To ganger tidligere har USA forsøkt å kjøpe Grønland.

I 1867 ble det gjort et forsøk på å kjøpe verdens største øy. I 1946 bød daværende president Harry Truman 100 millioner dollar for Grønland, men den danske regjeringen ville ikke selge.

Beboerne i Thule ble likevel tvangsforflyttet, slik at USA kunne bygge en stor militærbase der. På 1990-tallet kom det fram at USA lagret atomvåpen på øya, på tross av at disse var bannlyst av danske myndigheter.

På 1930-tallet mislyktes et norsk forsøk på å få tilbake områder i Øst-Grønland.

«Bommet» med 150 millioner dollar

NRK har fått spørsmål fra lesere som lurer på Trumps påstand om at «Danmark taper 700 millioner dollar årlig på å eie Grønland», kan stemme. Trump sa dette i et intervju med blant andre Fox News søndag.

Ifølge CIA World Factbook mottar Grønland omfattende subsidier fra Danmark. Det siste tallet det vises til er fra 2017, da Grønland mottok om lag 535 millioner dollar. Dette utgjør mer enn 50 prosent av landets inntekter, og om lag 25 prosent av landets BNP.

Trump bommer altså med om lag 150 millioner dollar i sitt estimat. I tillegg er det feil å si at Danmark «taper» pengene som subsidieres, fordi pengene går til å vedlikeholde et landområde, som har en verdi i seg selv.

The Washington Post har påpekt at det er ekstremt vanskelig å sette en konkret verdi på et større landområde som Grønland. De har likevel gjort noen forsøk, ut ifra flere modeller, og kommet til anslag mellom 200 millioner dollar og 1,7 billioner dollar.

En nøyaktig kartlegging av områdets naturressurser (som olje, gull, sink, jern, kobber, osv. er kartlagt) vil være nødvendig for å kunne estimere verdien presist.

