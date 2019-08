Grønland-ryktene oppstod i forrige uke, da storavisa Wall Street Journal skrev at USAs president flere ganger skulle ha luftet tanken om å kjøpe Grønland fra Danmark. Nå uttaler Trump og hans økonomiske rådgiver seg på en måte som gjør at spekulasjonene kommer til å leve en stund til.

– Det er i bunn og grunn en stor eiendomsavtale. Mye kan gjøres. Det skader Danmark veldig mye, fordi de taper om lag 700 millioner dollar i året ved å eie det, sa Trump da han møtte journalister i Morristown, New Jersey, ifølge blant andre Fox News.

– Så, de eier det med et stort tap, og strategisk ville det vært fint for USA. Vi er en sterk alliert av Danmark, vi hjelper Danmark, og vi beskytter Danmark, la Trump til.

– Vurderer å dra dit

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kaller Trumps angivelige ønske om å kjøpe Grønland «absurd». Foto: Tobias Schwarz / AFP

Ifølge TV-kanalen sa Trump også at han kanskje kunne komme til å besøke Grønland i nær framtid, samtidig som han la til at temaet «ikke har særlig høy prioritet».

– Jeg vurderer å dra dit. Det er ikke slik at jeg nødvendigvis, definitivt drar dit, men det kan hende. Vi skal til Polen, og så stopper vi kanskje i Danmark – ikke på grunn av dette i det hele tatt, men vi vurderer det, sier Trump.

Formuleringen «kanskje» har fått mange til så stusse, ettersom Danmark-besøket allerede skal være lagt inn i presidentens planer.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier til danske Ritzau at hun forventer at USAs president Donald Trump kommer på besøk.

– Vi legger til grunn at den amerikanske presidenten kommer på besøk, og vi er full gang med forberedelsene, sier hun ifølge NTB.

Frederiksen har tidligere uttalt at det er «absurd» at Trump skulle kjøpe Grønland.

Grønland har vært en koloni under Danmark siden 1720-tallet og har i dag eget selvstyre. Utenriks- og forsvarspolitikken blir derimot styrt fra København. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

– Han kan en ting eller to om eiendom

I saken Wall Street Journal publiserte i forrige uke, het det at flere av Trumps egne rådgivere var usikre på om Trumps uttalelser om et mulig Grønland-kjøp var noe man skulle ta alvorlig.

Nyheten ble møtt med hoderisting blant mange, også danske politikere.

– Jeg håper det er en spøk, for det er en forferdelig og grotesk tanke, sier tidligere utenriksminister i Danmark, Martin Lidegaard fra Radikale Venstre til DR.

Men Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow har også kommentert Grønland-ryktene, og bekrefter Trumps interesse:

– Grønland er et strategisk sted og de har verdifulle mineraler. Jeg vil ikke komme med noen spådom om hvordan dette vil ende, alt jeg sier er at presidenten, som kan en ting eller to om å kjøpe eiendom, vil ta en titt, sier Kudlow til Fox News søndag.

Grønland Ekspandér faktaboks Grønland har vært en koloni under Danmark siden 1720-tallet og har i dag eget selvstyre. Utenriks- og forsvarspolitikken blir derimot styrt fra København.

Det bor om lag 56.000 personer på den 2.180.000 kvadratkilometer store øya.

Grønland ligger geografisk i Nord-Amerika, nordøst for Canada, men har politisk og økonomisk forbindelse til Europa.

Også i 1946 foreslo USA å kjøpe Grønland fra Danmark, skriver nyhetsbyrået AP. Da tilbød de 100 millioner dollar, etter først å ha lekt med tanken om bytte landarealer i Alaska mot øya. Kilde: NRK

– Ikke til salgs

Trump åpner altså for å besøke Grønland i samme slengen, når han etter planen skal til Danmark i september. Det er dronning Margrethe som har invitert den amerikanske presidenten.

Amerikanerne er for øyeblikket militært til stede på Thulebasen i det nordvestlige Grønland.

I en offisiell uttalelse fra Grønlands regjering i forrige uke, het det at territoriet ikke er til salgs.

– Vi har et godt samarbeid med USA, og vi ser det som et uttrykk for en større interesse i å investere i landet vårt og mulighetene vi tilbyr. Grønland er selvfølgelig ikke til salgs, het det i en uttalelse fra regjeringen i Nuuk, ifølge nyhetsbyrået DPA.

