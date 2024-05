Mann til sykehus etter knivstikking på Hønefoss

Nødetatene rykket ut etter melding om knivstikking i Hønefoss sentrum natt til lørdag. En mann ble kjørt til sykehus for undersøkelser og behandling. Politiet pågrep en mann som er mistenkt for å ha knivstukket fornærmede. Det er uvisst om flere enn de to var involvert i hendelsen. Politiet jobber på stedet, melder Sør-Øst politidistrikt på X klokken 03.39