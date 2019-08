Danskene i sjokk etter Trump-avlysning: – Mannen er utilregnelig

Onsdag morgen ble det kjent at USAs president Donald Trump avlyser sitt planlagte statsbesøk til Danmark i september.

Grunnen? Trump er skuffet over at Danmark ikke vil diskutere muligheten for å selge Grønland til USA.

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksen kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, utsetter jeg møtet, skriver Trump på Twitter.

Trump legger til at han vil finne en ny dato for et besøk ved en senere anledning, men er tydelig på at han ikke har tenkt seg til Danmark i denne omgang.

USAs president skal flere ganger ha luftet tanken om å kjøpe Grønland fra Danmark.

– Mannen er utilregnelig

Det er ikke en overdrivelse å si at avlysningen har skapt reaksjoner i Danmark.

«Velkommen til denne dekning av noe så sjeldent som et avlyst statsbesøk i Danmark», skriver DR i sin liveblog om avlysningen, der danske politikere nå kappes om å beskrive Trump med negative adjektiver.

Morten Østergaard, som er leder for partiet Radikale Venstre, skriver i en Twitter-melding at «virkeligheten overgår fantasien».

Østergaard skriver også at alle i USAs utenriksdepartement måtte ha vært i stand til å fortelle Trump at han kom til å få nei på en forespørsel om å kjøpe Grønland.

– Det viser hvorfor vi mer enn noensinne bør betrakte EU-landene som våre nærmeste allierte. Mannen er utilregnelig, avslutter Østergaard.

Rasmus Jarlov fra De Konservative kaller Trumps oppførsel «fornærmende», fordi han antar at deler av Danmark er til salgs.

– Vis litt respekt, takk, sier Jarlov.

– Blir travelt for diplomatene

Søren Espersen, nestformann i Dansk Folkeparti, sier han nå ikke ser noen grunn til at Trump skal komme til Danmark i det hele tatt.

– Vi er opptatt med andre ting, skriver Espersen på Twitter.

De konservatives gruppeformann, Mai Mercado, foreslår på sin side at Danmark utsetter statsbesøket til USA har fått en ny president. DRs USA-korrespondent Lillian Gjerulf Kretz, sier til sin egen kanal at avlysningen setter det diplomatiske forholdet mellom USA og Danmark på frysepunktet.

– Det blir travelt for danske diplomater etter dette, sier Kretz.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, mener avlysningen fremstår som «en joke», og mener den er «dypt respektløs overfor det danske og grønlandske folk».

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har så langt ikke kommentert avlysningen. Tidligere har Frederiksen beskrevet Trumps ønske om å kjøpe Grønland som «absurd».

– Han er et barn

Demokraten Rufus Gifford, som tidligere var USAs ambassadør til Danmark, skriver på Twitter at han vil si unnskyld til det danske folk, og Grønland.

– Jeg har ingen ord. Han ba om en invitasjon fra Dronningen. Hun inviterte ham. Han aksepterte. De har planlagt besøket i flere uker på Slottet. Danske og Grønland avviser hans forfengelighetsprosjekt. Han skuffer hele landet. Han er et barn, skriver Gifford.

«Hold nu op», skriver tidligere utenriksminister Martin Lidegaard på Twitter, og legger til at Trump kunne brukt statsbesøket til å diskutere andre ting enn Grønland med Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Det er ikke bare i Danmark Trumps utsettelse av statsbesøket får omtale. Saker om avlysningen var i morgentimene på forsiden av blant andre nettutgavene til Wall Street Journal, New York Post, BBC, The Guardian, Die Zeit, Bild, Le Monde, Figaro og ABC News i Australia, skriver DR.

Grønland Ekspandér faktaboks Grønland har vært en koloni under Danmark siden 1720-tallet og har i dag eget selvstyre. Utenriks- og forsvarspolitikken blir derimot styrt fra København.

Det bor om lag 56.000 personer på den 2.180.000 kvadratkilometer store øya.

Grønland ligger geografisk i Nord-Amerika, nordøst for Canada, men har politisk og økonomisk forbindelse til Europa.

Også i 1946 foreslo USA å kjøpe Grønland fra Danmark, skriver nyhetsbyrået AP. Da tilbød de 100 millioner dollar, etter først å ha lekt med tanken om bytte landarealer i Alaska mot øya. Kilde: NRK

Gateskilt i Aasiaat, Grønland, fotografert i juni 2018. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Kongehuset: – Overraskende

Trump og førstedame Melania var invitert av dronning Margrethe. Danmarks Radio påpeker at det ikke er dronningen selv som har tatt initiativet – det kom fra politisk hold.

Likevel var det hennes navn som stod på invitasjonen, noe som gjør avlysningen ekstra oppsiktsvekkende, skriver DR. Det danske kongehuset sier avlysningen kommer som en overraskelse.

– Mer har vi ikke å si om den saken, sier kommunikasjonssjef Lene Balleby til DR.

Grønland-ryktene oppstod i forrige uke, da storavisa Wall Street Journal skrev at USAs president flere ganger skulle ha luftet tanken om å kjøpe Grønland fra Danmark.

Søndag bekreftet både Trump og hans økonomiske rådgiver at interessen var reell.

– Det er i bunn og grunn en stor eiendomsavtale. Mye kan gjøres. Det skader Danmark veldig mye, fordi de taper om lag 700 millioner dollar i året ved å eie det, sa Trump da han møtte journalister i Morristown, New Jersey, ifølge blant andre Fox News.