Svarer Trump om Grønland-kjøp: Det må være en aprilsnarr

USAs president, Donald Trump, skal flere ganger ha snakket om å kjøpe Grønland fra Danmark, ifølge avisa Wall Street Journal.

Reaksjonene fra Danmark har ikke latt vente på seg.

Flere politikere DR Nyheter har snakket med er samstemte og kaller det en «dårlig spøk».

– Jeg håper det er en spøk, for det er en forferdelig og grotesk tanke, sier tidligere utenriksminister i Danmark, Martin Lidegaard fra Radikale Venstre til nettavisen.

– En meget stor tabbe

Lidegaard er også overbevist om at det for Grønland og Danmark ville vært en «meget stor tabbe».

TABBE: Tidligere utenriksminister i Danmark, Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, mener det ville vært en stor tabbe å selge Grønland til USA. Foto: Jens Dresling / Ap

– Det ville bety en oppløsning av Riksfellesskapet og at Grønland plutselig skulle leve under full amerikansk dominans, sier han.

Partiformann i Venstre og tidligere statsminister i Danmark, Lars Løkke Rasmussen skriver på Twitter at det ikke kommer på tale.

– Det må være en aprilsnarr, skriver han og viser til nyheten.

Trump skal besøke Danmark i begynnelsen av september, og her vil både Grønland og arktiske spørsmål være på dagsorden.

Svarer nei takk

I møter og under middager skal USAs president ha spurt sine rådgivere om det ikke ville være mulig for USA å kjøpe øya.

Nei takk, sier Aaja Chemnitz Larsen hvis Trump spør om han kan kjøpe Grønland.

Larsen er en grønlandsk politiker og parlamentsmedlem ved Folketinget for Inuit Ataqatigiitav, som blant annet jobber for et selvstendig Grønland.

Hun støtter de danske politikerne som mener nyheten om et mulig kjøp av øya er en «dårlig spøk».

– Jeg tror vi skal gå etter et mer likeverdig og bedre partnerskap mellom Grønland og Danmark. Og vi skal være med på å utvikle selvbestemmelsestretten som Grønland har, sier Larsen til DR.

Det er anonyme kilder, som ifølge Wall Street Journal, har sagt at Trump skal ha bedt en rådgiver om å undersøke Grønland-kjøpet nærmere.

KJØPE GRØNLAND: USAs president Donald Trump skal flere ganger ha snakket om å kjøpe Grønland. Presidenten har hittil ikke svart på dette offentlig. Foto: Carolyn Kaster / AP

– Ikke til salgs

Et amerikansk kjøp av Grønland er «fullstendig useriøst», ifølge Marcus Knuth, Venstres talsperson i saker som angår Grønland.

– Hverken Grønland, Lolland, Bornholm eller andre deler av Riksfellesskapet er til salgs. Vi har hatt et tett samarbeid med USA om sikkerhetspolitikk i Arktis, men å lufte ideen om å kjøpe Grønland er helt ute, sier Knuth.

Grønland blir ansett som sentral både på grunn av mulighetene for å utvinne naturressurser, men også på grunn av den militærstrategiske betydningen.

Amerikanerne er for øyeblikket militært til stede på Thulebasen i det nordvestlige Grønland.

Hvordan USA eventuelt skulle kjøpe øya er ikke kjent.