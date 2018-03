– Dette er et drapsforsøk med stor signaleffekt

– Dette er en svært spesiell sak, og et svært spesielt drapsforsøk med høy signaleffekt, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for militær strategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole, om forgiftningen av den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal.

Tilstanden til Skripal og datteren Julia er fortsatt svært alvorlig. Far og datter ble funnet bevisstløse på en benk på et britisk kjøpesenter i Salisbury. I går bekreftet den britiske statsministeren at eksperter har slått fast at det er nervegiften novichok som er brukt.

Oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for militær strategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole. Foto: Forsvaret

– Det at noen tar i bruk slike midler, er spesielt. Sist vi så noe tilsvarende, var drapet på Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sier Ydstebø.

Er et kjemisk stridsmiddel

Novichok og andre grupper nervegifter betegnes som kjemiske stridsmidler.

– Det spesielle med novichok, er at den ble utviklet og produsert i Sovjetunionen på 1970-80-tallet, det skiller den fra VX, som ble brukt mot Kim Jong-nam, og sarin, som er den eldste av disse tre nervegiftene. Novichok ble produsert under sovjettiden, om de fortsatt har produksjon av den er usikkert, sier den norske oberstløytnanten.

Den militære lederen forteller at nervegiftene virker på en slik måte at den bryter ned kommunikasjonen mellom nervene og musklene. Idet en muskel trekker seg sammen, får den ikke lenger signal om å løse seg opp igjen – slik samspillet mellom muskler og never vanligvis er.

– Dermed brytes du ned i kramper, sier eksperten.

Sergej Skripal og datteren Julia hadde spist på denne restauranten, før de ble syke. Det er ukjent hvor de to har fått i seg nervegiften. Det er fortsatt funnet spor av giften på restauranten. Foto: Steve Parsons / AP

I statlig besittelse

Den britiske statsministeren Theresa May gikk hardt ut mot Russland i går, og ga russiske myndigheter 36 timer på å komme opp med hva hun betegnet som et troverdig svar.

– Enten er dette en direkte handling fra den russiske staten, eller så har Russland mistet kontrollen over en svært farlig og ødeleggende nervegass, slik at den er kommet i hendene på noen som ikke burde ha den, sa May i sin orientering til det britiske parlamentet.

Det er normalt militæret som har kontroll over denne typen kjemiske stridsmidler.

Hun gjorde det klart at Storbritannia uansett vil holde Russland ansvarlig, gitt at forgiftningsforsøket med en nervegift av russisk opphav er skjedd på britisk jord.

– Kun stater har ekspertisen

En britisk politimann som ble tilkalt etter at Sergej og Julia Skripal ble funnet bevisstløse, ble eksponert for giften. Tilstanden for ham har også vært alvorlig. To andre politimenn ble raskt erklært for giftfrie og utenfor fare.

– En nervegift som novichok er et type middel som kun stater er i besittelse av. Det er også kun stater som har den ekspertisen som kan håndtere det på en sikker måte, sier Ydstebø.

– Hva er det som indikerer at russiske interesser kan stå bak forgiftningen?

– Det har sammenheng med at middelet som er brukt, kommer fra Russland og er produsert i Sovjetunionen. Det er det ene. Det andre er tradisjonen, historikken som Russland og Sovjetunionen har helt tilbake til sovjetstatens første tid, med drap på dissidenter, avhoppere og politiske motstandere, med tidvis spektakulære midler, sier den norske oberstløytnanten.

Tilstanden til Sergej Skripal og datteren Julia er fortsatt svært alvorlig. Foto: REX/Shutterstock / Shutterstock

Vil sende en beskjed

Ydstebø mener to motiver kan ligge bak drapsforsøket på Sergej Skripal.

– Jeg ser to hovedårsaker, begge med et tydelig kommunikasjonselement, sier han.

– Den ene er melding til russere hjemme om at Russland ikke tolererer forrædere. Det andre er melding til eksil-russere, spesielt til dem med bakgrunn i sikkerhetstjenestene, at de ikke kan føle seg trygge, og hvis de stikker seg frem, røper noe eller blir aktive mot Russland, så er de i ekstra stor fare.

Palle Ydstebø viser til den forrige forgiftningssaken. Den tidligere russiske spionen Aleksandr Litvinenko døde etter å ha drukket radioaktiv te, inntatt på et hotell i London.

– Litvinenko var ganske aktiv i Storbritannia. Skripal har holdt forelesninger på militære skoler i Storbritannia. Så det kan være en årsak. Jeg tror en eventuell signaleffekt er det viktigste i denne saken, sier Ydstebø.