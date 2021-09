Skripal-saken – Den tredje mann identifisert

Det er en russisk mann i 50-årene, Sergej Fedotov alias Denis Sergejev, som nå britisk politi mener spilte en sentral rolle i det som skapte den største diplomatiske krisen mellom Storbritannia og Russland siden den kalde krigens dager.

Sergejev skal ha vært mannen som på bakken trakk i trådene da to andre agenter, Aleksandr Misjkin og Anatolij Tsjepiga fra den russiske utenlandsetterretningen GRU, forsøkte å forgifte og drepe deres tidligere kollega Sergej Skripal i Salisbury 4. mars 2018.

Nå skjerper britiske myndigheter tonen overfor Russland, et land de fra før har et svært anstrengt forhold til.

– Vi kommer til å sette i verk kraftige tiltak for å møte trusselen fra Russland sier innenriksminister Priti Patel, i en kommentar til den rapporten som britisk politi i dag har lagt fram.

Sergej Fedotov alias Denis Sergejev Foto: AFP

GRU: Skripal var en sviker

Sergej Skripal hadde en lang karriere i GRU. Men fra 1990-tallet innledet han et samarbeid med den britisk utenlandsetterretningen MI6.

Dette ble til slutt avslørt og han ble arrestert og i 2006 dømt til 13 år i fengsel for høyforræderi.

Sergej Skripal fotografert i forbindelse med rettssaken mot ham i Moskva i august 2006. Foto: YURI SENATOROV / AFP

Skripal ble i 2010 utlevert til Storbritannia i forbindelse med en stor utveksling.

Men russisk etterretning mener han fortsatte sitt samarbeid med britisk etterretning og med de hemmelige tjenester i andre Nato-land.

Det at han også navnga mange av sine kollegaer, ble sett på som et svik. Derfor ble det trolig fra høyeste hold gitt grønt lys til å ta ham av dage.

Ifølge britisk politi smurte GRU-agentene den svært dødelige Novitsjok-giften på døren til boligen til Sergej Skripal i Salisbury.

Dette gjorde at både Skripal, og hans datter Julija som var på besøk fra Moskva, ble akutt syke.

De to overlevde forgiftningen.

Men en annen kvinne, Dawn Sturgess, døde da hun fant en parfymeflaske med giften noen måneder seinere.

Også en politikvinne ble alvorlig skadet da hun fikk på seg noe av Novitsjok-giften.

Britisk avis: Slik brukte britene Skripal-saken til å avsløre russisk spionnettverk

Den tredje mann

Dean Haydon, koordinator for kampen mot terrorisme og assisterende politisjef i London, la frem rapporten som navngir Denis Sergejev som koordinatoren for GRU-operasjonen mot Skripal.

– Vi er fast bestemt på å få stilt de ansvarlige for retten sa Haydon, vel vitende om at alle GRU-offiserene er tilbake i Russland.

Russland har holdt fast ved at de ikke har noe å gjøre med forgiftningen av Skripal. Aleksander Misjkin og Anatolij Tsjepiga sa i et TV-intervju at de hadde vært i Salisbury for å studere den berømte katedralen i byen.

– Vi er ikke agenter, sier mistenkte for Skripal-forgiftningen

Selv om Storbritannia har utstedt en internasjonal arrestordre både for Aleksandr Misjkin, Anatolij Tsjepiga og nå også for Denis Sergejev, så er det ingen ting som tyder på at Russland kommer til å utlevere dem.

Men denne type etterlysninger via Interpol, kan hindre dem i å utføre oppdrag for GRU i store deler av verden.

De kan da risikere å bli arrestert og utlevert til Storbritannia, noe innenriksminister Priti Palin understreket da hun kommenterte de nye opplysningene i saken.

De to GRU-agentene Aleksandr Misjkin, og Anatolij Tsjepiga ble fanget opp av overvåkingskameraer flere steder i forbindelse med operasjonen i 2018. Foto: Metropolitan Police / AP

Pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova sa tirsdag ettermiddag at de nye opplysningene som britiske myndigheter nå legger fram er et forsøk på å presse Russland og fyre opp under anti-russiske holdninger.

– Russland har ingenting med denne saken å gjøre sa Zakharova.

Velkjente navn

Det har tidligere kommet fram at alle de tre GRU-agentene tidligere har deltatt i operasjoner i utlandet.

Misjkin og Tsjepiga skal ha vært involvert da GRU, ifølge tsjekkiske myndigheter sprengte et våpenlager utenfor byen Vrbetice 16. oktober 2014.

Krisen mellom Russland og Tsjekkia handler om Ukraina

Det er også mistanke om at Denis Sergejev var mannen som var sentral da man året etter forsøkte å ta livet av en bulgarsk våpenhandler.

Begge disse operasjonene ble trolig satt i gang for å hindre Ukraina å få tak i våpen og ammunisjon, i forbindelse med konflikten med de prorussiske separatistene i Donbass.