Familien til russisk eks-spion: – Han fryktet noen ville komme etter ham

Søndag ettermiddag ble Sergej Skripal (66) og hans datter Yulia Skripal (33) funnet bevisstløse på et kjøpesenter i Salisbury i England. Tilstanden deres er kritisk etter at de har fått i seg et ukjent stoff.

Sergej Skripals datter, Yulia Skripal (33) var trolig på besøk hos sin far da de begge ble syke etter å ha fått i seg et ukjent stoff. Foto: AP

Familiemedlemmer forteller til BBC at den tidligere spionen hadde mistanke om at russisk etterretningstjeneste ville komme etter ham «når som helst».

De sier også at Skripals kone, eldre bror, og sønn har dødd de siste to årene, og at noen av dødsfallene var under «mystiske omstendigheter». Hans datter skal ifølge BBC være bosatt i Moskva, men har besøkt faren i Storbritannia jevnlig.

Etterforsker hendelsen

Sergej Skripal ble i 2006 dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. I 2010 ble han og flere andre spiondømte russere utvekslet med en gruppe russere som var arrestert i USA. Skripal har siden da bodd i Storbritannia.

Britisk politi mener Skripal og datteren har blitt eksponert for et giftig stoff, men har ikke identifisert hvilket stoff det kan være.

Antiterrorpolitiet leder etterforskningen, men det er foreløpig ikke slått fast at hendelsen anses som terror.

– Minner om Litvinenko

Enken etter Aleksandr Litvinenko, den tidligere russiske spionen som ble myrdet i London i 2006, mener hendelsen minner om det som skjedde med hennes mann. En engelsk dommer skriver i en rapport fra 2016 at Vladimir Putin trolig forhåndsgodkjente drapet på Litvinenko.

– Dersom det skulle fremkomme bevis som indikerer at en statsmakt er ansvarlig, kommer den britiske regjeringen til å svare på passende og kraftfullt vis, sa Storbritannias utenriksminister Boris Johnson i parlamentet tirsdag.

Russiske myndigheter har avvist Johnsons antydninger om russiske innblanding.