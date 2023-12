Rekordmange filleristingssaker er søkt gjenåpna

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Gjenopptakelseskommisjonen har aldri før hatt så mange saker om filleristing

Seks foreldre som er dømt for å ha rista barnet sitt så kraftig at det har blitt skadet, ønsker å få prøvd saken sin på nytt

I tillegg til økningen i filleristingssaker, er det også en generell økning i antall saker som er søkt gjenåpnet

Kommisjonens leder, Kamilla Silseth, er bekymret for hva den økte saksmengden gjør med behandlingstiden Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Seks saker om vold mot babyer ligger akkurat nå og venter på behandling i Gjenopptakelses­kommisjonen.

I alle seks sakene er det snakk om filleristing, eller «Shaken baby Syndrome», der foreldre er dømt for å ha rista barnet sitt så kraftig at det har blitt skada.

Disse foreldrene mener de er uskyldig dømt og ønsker å få prøvd saken sin på nytt.

Leder av kommisjonen, Kamilla Silseth, sier de aldri har hatt så mange slike saker før.

– Før kom det en slik sak i ny og ne, sier Silseth.

Kommisjonens leder, Kamilla Silseth, sier at nye rettsavgjørelser påvirker hva slags saker som blir begjært gjenopptatt. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Økt fokus på filleristing

De siste åra har det oppstått en oppheta debatt rundt diagnosen, og hva som skal til av bevis i slike saker.

Noen mener skadene kan ha andre årsaker enn voldsom risting.

For ett år siden, i desember 2022, ble en mann frifunnet i Borgarting lagmannsrett. Han var tiltalt for å ha fillerista og skada sin tre måneder gamle sønn.

Silseth tror denne saken, og fokuset rundt diagnosen, er mye av grunnen til at så mange ønsker å få behandla saken sin på nytt.

– Vi har fått saker som er veldig knytta opp mot medisinske vurderinger, av skadene, sier hun.

Seks filleristingssaker er begjært gjenopptatt Ekspander/minimer faktaboks En far som ble dømt til ett års fengsel av Borgarting lagmannsrett for å ha fillerista sin fire måneder gamle sønn

En far som ble dømt til ti måneders fengsel i Gulating lagmannsrett for å ha fillerista sin seks uker gamle sønn

En mor som ble dømt til ett års fengsel av Eidsivating lagmannsrett for å ha fillerista sin to måneder gamle sønn

En mor som ble dømt til 14 måneders fengsel for grov kroppsskade mot sin fem måneder gamle sønn

En far som ble dømt til 4,5 års fengsel for å ha fillerista sine fire måneder gamle tvillinger.

En far som ble dømt til 15 måneders fengsel i Agder lagmannsrett for å ha fillerista sin seks måneder gamle sønn

– Store konsekvenser

Advokat Jannicke Keller-Fløystad representerer en far som er dømt for å ha skada sønnen sin. Han er en av de seks som har søkt om gjenopptakelse.

De sendte inn søknaden i desember 2022. Keller-Fløystad forteller at de ble forespeilet at kommisjonen skulle starte å behandle saken i september i år. Nå er behandlingen utsatt, forteller hun.

– Det er en stor belastning for ham at saken er utsatt til neste år, sier Keller-Fløystad

Hun sier ventetida har svært store konsekvenser for faren, som ønsker å få lov til å være mer sammen med gutten sin.

Nå får han se ham til sammen fire timer hvert år.

Advokat Jannicke Keller-Fløystad mener ny forskning og kunnskap er årsaken til at så mange filleristingssaker er begjært gjenopptatt. Foto: Morten Waagø / NRK

Risikerer tvangssalg

I tillegg risikerer mannen å miste hjemmet sitt.

Årsaken er erstatningssummen på 1,8 millioner kroner, som faren er dømt til å betale til sønnen.

Keller-Fløystad synes det er fortvilende at Gjenopptakelseskommisjonen bruker lang tid, samtidig som Statens innkrevingssentral ikke avventer en avgjørelse.

– På den ene siden bruker staten lang tid på å behandle saken om gjenopptakelse, på den andre siden er staten rask med å begjære tvangssalg.

Keller-Fløystad mener dette går utover hennes klients sin rettssikkerhet. Les også «Jon» meiner han er feilaktig dømt for å ha fillerista sonen sin

Advokaten peker også på frifinnelsen i filleristingssaken fra Borgarting lagmannsrett i 2022. I etterkant av denne dommen ble det sagt at avgjørelsen kan påvirke andre filleristingssaker framover.

Kan bli rekordår

I tillegg til at det er en økning i antall filleristingssaker så er det også en økning av andre saker.

Ifølge kommisjonens årsrapport for 2022 var det en økning på 58 % fra 2019 til 2022.

NRK har fått ferske tall fra kommisjonen som viser antall saker sendt inn per 30. november i år, sammenligna med tidligere år.

Tallene viser at det bare i 2021 var sendt inn flere saker på dette tidspunktet. Det betyr at hvis kommisjonen mottar mange nye saker i desember, vil 2023 kunne bli et rekordår.

Lederen, Kamilla Silseth, er bekymra over hva det gjør med behandlingstida.

– Jeg synes absolutt ikke det er greit at vi nå har så lang saksbehandlingstid. Det synes jeg er problematisk, både med hensyn til den domfelte og eventuelle fornærmede.

Silseth sier at sakene også er mer kompliserte og omfattende, og at hver enkelt sak da tar mer tid.

– Det begjæres i mye større grad utredningsskritt som det er ønska at kommisjonen skal gjennomføre, sier Silseth.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Ekspander/minimer faktaboks Organ som vurderer om en straffesak som er rettskraftig avgjort av domstolene, skal behandles på nytt av retten.

Kommisjonen er uavhengig av domstolene og skal på den måten bidra til større rettssikkerhet i Norge.

Kommisjonen har fem faste medlemmer. Leder, nestleder og ett annet medlem skal ha juss-bakgrunn.

I 2022 behandlet kommisjonen 242 saker. Av disse ble 44 bestemt gjenåpnet.

Dersom saken blir gjenåpnet, skal skyldspørsmålet og/eller straffeutmålingen prøves på nytt. Saken vil da gå for en annen domstol enn den som avsa dommen i første omgang. Kilde: Store norske leksikon og gjenopptakelse.no

Prøver å effektivisere

– Har dere gjort noe for å få ned saksbehandlingstida?

– Vi har gjort en del effektiviseringstiltak for å se om vi har mulighet til å behandle sakene raskere.

Lederen kaller dette en mild spesialisering, ved at noen saksbehandlere får ansvar for en viss type saker, slik at de får større kompetanse.

Silseth sier at de nå forsøker å behandle liknende saker samtidig, og at behandlingstida da ligger på rundt ett år.

Hun understreker likevel:

– Hver sak krever individuell behandling.

Les også Nytt medisinsk funn kan snu opp ned på dom for filleristing

– Et politisk spørsmål

Keller-Fløystad sier hun har sendt inn en klage på behandlingstida for klienten sin, men at hun ikke har fått noe svar på klagen.

Hun kaller dette et politisk spørsmål og mener at kommisjonen trenger mer penger og flere saksbehandlere.

– Det sier noe om ressurssituasjonen når de ikke engang kan svare på klagen, sier Keller-Fløystad.

NRK kontaktet mandag Justisdepartementet med spørsmål om hva justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener om saksbehandlingstiden i kommisjonen. Mehl har ikke svart på spørsmålet.