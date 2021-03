La oss starte med en sjokkavsløring fra Norges treningsblogger nummer én:

– Jeg er ikke så godt trent som alle tror. Jeg har for mange hunder og barn.

Sunnhetsapostel og treningsblogger Jørgine «Funkygine» Vasstrand sitter i sofaen hjemme på Jessheim. Rundt henne springer unger, mann og hunder. Det bjeffes og lekes, legoklosser helles ut på stuegulvet, det lages middag og det ringes etter dattera på 11 som ennå ikke har innfunnet seg. Lydnivået har noe italiensk storfamilie over seg.

SOFAKAOS: Med tre barn og to hunder er det kamp om plassen i sofaen.

Mor selv sitter som sagt i sofaen og kjenner seg litt slakk i strikken og småkvalm. Kanskje det er derfor hun ikke føler seg så godt trent akkurat i dag.

– Eller kanskje du er gravid? Fotballspillermannen Morten har håp i stemmen og et smil om munnen.

Det er klart det er plass til flere her.

I begivenhetenes sentrum

Om det skulle skje kan du være ganske sikker på å få det med deg.

Hun er over alt. «Funkyfam», «Sløsesjokket», «Lindmo», «Skal vi danse.» Mer enn 10 prosent av Norges befolkning følger henne på sosiale media. Du finner henne til og med i bokhylla. Hun har fem bøker på samvittigheten – og en sjette på vei.

Nevnte vi at hun også pusher egenutvikla brød og rundstykker? Du skal være i form for å henge med i hverdagen til 31-åringen.

Og nå har hun lagt programleder i beste sendetid på NRK med «Norges tøffeste» på lista.

SKAL FINNE DEN TØFFESTE: Ti deltakere skal kjempe til bare én står igjen. – I et så ekstremt program holder det ikke bare å delta, mener Jørgine. SPENNENDE: Helst skulle hun deltatt selv, men synes det er spennende å følge deltakerne fra sidelinja også. OPP PÅ TAKET: Øvelsene i programmet er ikke vanlig standard. Arenaen kan godt være et tak i Trondheim I GJØRMA: Det kan bli litt søl når programlederen selv er prøvekanin. DØDSER: Truls Torp er verdensmester i dødsing og en av dem som slåss om tittelen Norges tøffeste. GIR RÅD: Erfaringen som trener for folk i sosiale media kommer godt med når deltakerne skal presses til det ytterste.

– Jeg har aldri vært programleder før nå. Det er spennende å stå på sidelinja og heie og prøve forutse hvordan det går – ikke vite det helt. Jeg trives veldig godt med det og kan godt tenke meg å gjøre det igjen. Men det var litt kjedelig å ikke få være med.

Hun må nøye seg med å se på – og å være coach.

-Jeg blir på en måte en streng bestevenn for deltakerne. Den som må gi alle de kjipe beskjedene, men også støtte dem når det er tøft.

Trenerrollen er hun godt kjent med fra før, men i programmet er også den rollen litt annerledes enn den hun har til daglig.

– På sosiale media, i jobben min som treningsprofil, gjelder det å få flest mulig folk til å trene. Da handler det om å si at bare du gjør noe, så er det bra nok. Få folk til å senke terskelen med hva slags forventninger de har til seg selv.

Sånn er det ikke denne gangen.

– Det er noe annet når du møter ti topptrente utøvere som har meldt seg på et så ekstremt program som Norges tøffeste. Da er det ikke bare å komme og «gjøre så godt du kan». Da må du ha et visst nivå.

KONKURRANSEINSTINKT: Programkonseptet i Norges tøffeste er midt i blinken for en som elsker konkurrere.

Skulle gjerne vært toppidrettsutøver

– Folk tror jeg er så sterk fordi jeg tror det selv.

OK. Det er ingenting i veien med selvtilliten. I idrettssammenheng er det vel heller ingen grunn til noe annet. Selv om hun aldri ble toppidrettsutøver, er hun nok omtrent like gjennomtrent som en. Og styrken hennes går det tydeligvis rykter om. Da Jørgine og Morten ble et par, lurte lagkameratene hans på om han var blitt sammen med hun «bodybuilderen».

Toppidrettsutøveren i familien er faktisk fotballmannen Morten Sundli. Han har spilt i flere eliteserieklubber i Norge og også vært proff i svensk fotball. Nå er det Ullensaker/Kisa i OBOS-ligaen som er arbeidsgiver. Et liv som profesjonell idrettsutøver skulle Jørgine gjerne også ha prøvd.

– Jeg skulle ønske jeg hadde vært toppidrettsutøver. Jeg er ikke misunnelig, jeg unner Morten alt i hele verden, men å få drive med idrett på heltid ...

Det blir hengende litt i lufta før Morten bryter inn.

– Det hadde ikke blitt i lagidrett. Eller forresten. Cantona var vel ikke noe utprega lagspiller han heller. Hehe!

– Jeg har jo litt høye tanker om meg selv. Der er jo du litt mer ...

Morten fyller ut igjen.

– Realistisk? Hehe.

DRØMMEN: Hun lever av å trene seg selv og andre, men skulle gjerne ha vært toppidrettsutøver. Det livet er det fotbalspillermannen som lever. IKKE LAGIDRETT: Morten tror ikke kona hadde passet best i lagidrett. FORSKJELLIGE: – Vi er forskjellige som typer, men har samme kjerneverdier. Det er derfor det funker.

Skammer seg over å bli kalt influenser

Nå er det kanskje uansett mer realistisk å være den beste bloggeren.

– Jeg er en kommersiell merkevare. Målet er å nå ut med budskapet mitt. Jeg kan grave meg veldig ned hvis jeg føler jeg har gjort en dårlig jobb. Det er unorsk å si, men jeg vil gjerne være størst i mitt segment.

Det har hun langt på vei lyktes med. Godt over 600.000 følger henne på Instagram, YouTube, Facebook og på hennes egen blogg. Men – tittelen influenser vil hun helst unngå.

Jeg er livredd for å være en person som ikke gjør nok Jørgine Massa Vasstrand

– Det er så belasta yrkestittel. Jeg føler selv jeg er en veldig hardtarbeidende person. Jeg er livredd for å være en person som ikke gjør nok og kan grave meg veldig ned hvis jeg føler jeg har gjort en dårlig jobb. Derfor kompenserer jeg med å hele tida jobbe mer.

Det mener hun er ganske langt fra det folk flest forbinder med influensere.

– Jeg har arrangert Norges største treningsevent, gitt ut fem bøker, arrangert treningsreiser. Det hadde vært så mye kred det – om jeg ikke hadde vært influenser.

FUNKYFAM: Foran familieveggen. Jørgine samler i italiensk stil gjerne storfamilien rundt seg.

Opptatt av å stille krav

I boligfeltet på Jessheim har familien blitt fulltallig. Fiskemiddagen er spist. Alle er samlet rundt matriarken i sofaen. Minstemann Milano gjør et forsøk på å snike til seg litt pupp fra mamma, men skifter fort fokus. Treåringen har fått teften av en brus. Det gir en liten diskusjon om hvordan det skjedde på en vanlig torsdag. Mellomstemann Sokrates følger opp med å avsløre at det ikke bare er fisk, trening og helse på menyen i Funkyhjemmet.

– Det er ganske mye godteri faktisk. Når mamma vil ha potetgull, spiser vi potetgull.

MATRIARKEN: I begivenhetenes sentrum på sosiale media – og i sofaen.

Kanskje stiller hun ikke så knallharde krav som det av og til kan virke som?

– Jeg liker at det stilles krav, både i Norges tøffeste, til barna og til Morten, og jeg er opptatt av å tro på det man gjør. Hvis man gjør sitt beste er det på en måte en mestring i seg selv.

Det blir tilløp til fnising i stua på Jessheim. Morten kjenner ikke helt igjen kona i det utsagnet. Et sjeldent velutvikla konkurranseinstinkt overskygger ofte «bare du gjør så godt du kan.»

– Ofte har jeg lyst til å lage en egen instakonto som forteller hvordan hun egentlig er. Men det kan jeg ikke.

Det har i stedet radioprogrammet «Sånn er du» med Harald Eia og Nils Brenna gjort.

De analyserer kjente personer på bakgrunn av personlighetstesten Big 5. Jørgine sitt besøk kan kort oppsummeres med to ord: bånn ærlig. Her legges det ikke skjul på hverken negative følelser, evne til å irritere seg, bitterhet eller raseri.

Hun raste da hun tapte som deltaker i «Norges tøffeste», og hun raste da hun «bare» ble nummer to i TV2s «Skal vi danse.» Er det den ekte Jørgine?

TIDLIGERE DELTAKER: TV-publikum ble først kjent med Funkygine i 2015 som deltaker i programmet hun nå leder.

– Jeg toner det litt ned, de ekstreme tingene. Det er ikke sånn at jeg faker på noen måte, men i «Skal vi danse» var jeg litt annerledes. Det var slitsomt. Du må være sjarmerende for å gå videre på en måte. Men – jeg er meg selv.

Da passer det bra å ha funnet en som Morten. Begge er enige om at de er helt forskjellige som typer.

– Morten er tålmodig, snill, stiller lite krav egentlig. Der er jeg det andre ytterpunktet. Vi er ulike, men har samme kjerneverdier. Det er derfor det funker.

– Jeg bruker å si at dersom Jørgine hadde møtt seg selv, ville den ene ha drept den andre. Det ville vært tidenes mismatch, mener Morten.

Filippa på 11 har kommet hjem. Hun går på turn og har også begynt å danse.

– Synes du jeg stiller høye krav til dere, Filippa?

Filippa ser ikke ut til å synes hun plages veldig av mora sine forventninger.

– Du bruker å si at i stedet for å gjøre det fort, så skal vi gjøre det ordentlig.

Kanskje ikke så dumt. Muligens sier noe det om mammas drivkraft også. Ikke noe halvvegs.

– Jeg er mest streng på at om de skal gå på en aktivitet, så skal man gjennomføre den.

MER TRYM, MINDRE TRIM: Etter å ha anskaffet to hunder går det mest i løping og utholdenhetstrening.

Skulle gjerne prøvd igjen

Det blir neppe mindre Jørgine i monitor på en stund ennå. Hun har fått gode tilbakemeldinger på programmet og får sikkert flere sjanser.

– Jeg får høre folk kjenner meg igjen, at jeg ikke har tatt på en rolle som ikke er meg. Det er ikke så mange program jeg kunne tenkt meg å være programleder for, men ting som har med konkurranse å gjøre er jeg veldig engasjert i.

En konkurransereality som Norges tøffeste er sånn sett midt i blinken. Da hun var med som deltaker i programmet i 2015, røyk hun ut før finalen. Og selv om hun altså mener hun ikke er så godt trent som folk tror, skulle hun gjerne konkurrert i årets utgave.

– Jeg tror jeg kunne slått de fleste, hehe.