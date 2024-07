Norske Line Caliskaner sprang seirende i mål under verdens tøffeste ultraløp

– Jeg tror jeg hadde den beste støttegruppen med meg. De gjorde alt for meg, og kunne ikke vært bedre, sier hun i et intervju med Badwater har publisert på sin Facebook.

Det ble seier i kvinneklassen til Line Caliskaner (52). Hun løp i mål som nummer to totalt på tiden 27:36:27.

Caliskaner er den første norske kvinnen som har deltatt i verdens tøffeste ultraløp.

Line Caliskaner vant Badwater 135. Her fra starten tirsdag morgen. Foto: Arnold Begay / Badwater.com

Løpet går fra Badwater Basin i Death Valley, som er USAs laveste punkt med 86 meter under havet, og ender på Whitney Portal, 2550 meter over havet. Total distanse er 217 kilometer, og det klatres over 4400 høydemeter.

Alt dette i rundt 50 varmegrader.

Kroppen svulmet opp

I fjor ble Simen Holvik (47) den første nordmannen noensinne som gjennomførte «verdens tøffeste ultraløp», Badwater 135.

Den gang ble det en andreplass, men han ble best blant herrene med tiden 22.28.08.

I år var Holviks mål å vinne, og det var han godt i gang med. I rundt 140 kilometer ledet han hele løpet. Så smalt det, og han måtte bryte.

– Jeg merka etter hvert at jeg ble svimmel. Og jeg var kanskje på do litt for mange ganger. Jeg fikk problemer med magen. Det var mange tegn, som bekreftet at jeg måtte tenke på helsa og hoppe av, sier Holvik.

Simen Holvik hadde med seg et team under Badwater 135. Foto: Magnus Throud

Han brøt løpet etter 20 timer og 180 kilometer. Da NRK snakker med han like over 06.00 onsdag morgen er det noen få timer siden han brøt.

I fjor satte Simen Holvik nordisk rekord i prestisjeløp – med magetrøbbel.

Nå er kroppen vond.

– Føttene er svulmet opp. Jeg har røde blemmer over alt. Det er vondt å sitte. Jeg gruer meg til å dusje. Jeg har ikke smakssans. Det tar noen dager før jeg er i vater igjen, for å si det sånn.

– Forteller ikke dette at det er galskap det du holder på med?

– Om jeg bare hadde fortsatt hadde det vært galskap, men om du setter helsa først. Det er jo ingen som har dødd i dette løpet. Det er nok folk som er galere enn andre, og sunt er det neppe. Men det er moro, sier Holvik.

Med seg på reisen hadde Simen Holvik et team på fire stykker som fulgte han under løpet. Foto: Magnus Thorud

Først holdt Simen på å miste faren, så fikk kona Camilla en alvorlig kreftdiagnose. Han taklet krisene med å løpe.

Fikk problemer med nyrene

Simen Holvik vurderte lenge om han skulle løpe de siste fire milene for å komme til mål, men etter en vurdering sammen med trener bestemte han seg for å ikke gjøre det.

Simen Holvik løp inn på 22 timer og 28 minutt under fjorårets Badwater 135. Det var best blant herrene, og holdt til en andreplass totalt. Foto: Arnold Begay / BADWATER.COM

Holvik har allerede gått gjennom hva som gikk galt i løpet.

– Jeg åpnet nok litt hardt. Jeg fikk heller ikke i meg nok næring, og trolig ikke nok drikke og salt i forhold til været som var. Når du da etter hvert begynner å bli svimmel, indikerer det kanskje at det er problemer med nyrene. Så er det bare å stoppe og ta en sjekk, sier han.

Holvik har med seg et team, og fikk gode råd av dem underveis.

– Det var ikke noe poeng å risikere noe. Så viktig er det ikke, avslutter han.

Det var totalt 100 startende. 17 av dem har brutt løpet.