Martin: Hei Anders! Her kommer det!



Jeg har valgt å svare med et lite dikt:

Tøffhet er å stå opp for det som er rett.

Tøffhet er å fortsette når livet ikke er så lett.

Tøffhet er å se de som ikke alltid blir sett.

Tøffhet er å padle i land når du knuser nesa på et surfebrett.