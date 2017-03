Lykkelig og tilfreds annovinner Foto: Frank Foss

Annovinneren gliser fra øre til øre – Det er helt uvirkelig surrealistisk, ufattelig artig. Jeg er satt ut, sier annovinneren få minutter etter en knallhard finale og ti tøffe uker.

14 entusiastiske kvinner og menn har levd ti intense uker som folk gjorde i senmiddelalderen, i 1537, midt i en maktkamp mellom danskekongen og den katolske kirka. Scenen har vært boligen til den mektige erkebiskop Olav Engelbrektsson som flyktet fra landet samme år. Med ham forsvant det indre norske selvstyret for en lang periode.

De 14 har kjempet for å skaffe seg ferdigheter nok til å bli byborger, en klassereise fra fattig til rik. En etter en ble de slått ut.

– Konkurrenten var knallhard

Nå er finalen over og Linn Elise Rølvåg ble den ene som stod tilbake etter er runde med detaljerte kunnskapsspørsmål om middelalderen.

En tøff fight med Simen Havig-Gjelseth

– Jeg hadde et lite håp etter hvert som jeg fikk to poeng. Men så dummet jeg meg ut på et spørsmål så jeg begynte å miste det igjen, men på det siste så jeg han svarte feil, da forsto jeg at jeg hadde sikra, sier hun.

Vi møter henne i Erkebispegården, rett etter at seieren var et ubestridelig faktum og stemninga høy.

​ – Konkurrenten var knallhard, sier Linn Elise.

Startet med seier i blikket

Linn Elise og Simen Havig-Gjelseth har lenge vært av de mest tydelige på at de jaktet på seier. For Linn Else ble semifinalen nervepirrende.

Simen sikret seg finaleplass først ved å smi den beste kniven, mens Katja Kålheim og Linn Elise måtte kjempe i semifinalen.

– Nå er det siste mulighet for finaleplass. Det kjenner jeg virkelig i magen, sa Linn Elise.

Så tok de armbrøsten og pilene fatt i en spennende dyst. Katja leverte til gull i starten.

– Det kan bety exit for meg, sa Linn Elise.

Men så leverte hun et glimrende skudd, på kanten i selve blinken mdit i målskiva..

Det har vært ei virkelig tøff finaleuke.

Finalemorgen

I morgentimene på finaledagen var stemninga mellom de to litt spesiell.

– Er du klar eller, til en dag med nye nederlag, sier Simen før de har kommet seg opp av dyna.

– Det kler deg ikke å være en god gammeldags drittsekk, sier Linn Elise.

De leverer verbale småspark til hverandre fra morgengryet av. Og de bygger hverandre opp og river hverandre ned.

– Jeg har så sjukt lyst til å vinne, sier Simen.

Samtidig er de glade for at det var akkurat de som kom ti. finalen.

– Veldig tidlig på denne reisen ante det meg litt. Jeg følte at jeg kom til å møte en verdig motstander, sier Simen.

– Hver uke vi har jobbet har jeg sett en fyr som er veldig smart og veldig løsningsorientert, Til tross for eplekjekkheten, er han veldig omtenksom og snill med andre, sier Linn Elise.

– Fantastiske mennesker

– Det har vært en fantastisk opplevelse som jeg har vokst på og med. Og heldigvis, har alt vært sammen med 13 andre fantastiske mennesker, sier Rølvåg, som til daglig er helikopterpilot fra Sigerfjorden i Nordland.

Hun priser samholdet, og historien de har delt og levd i, kunnskapen de har fått og ferdighetene de har opparbeidet.

– Det er helt magisk. Det er så deilig, det er rett og slett, ja deilig. Jeg er fattig på ord, men det er en unik opplevelse, en opplevelse for livet.

De priser samholdet i gjengen, selv om det til slutt bare stod en tilbake Foto: Frank Foss / NRK/STRIX

– Alle har blitt bedre

Å leve 400 år tilbake i tid, har satt mange typer spor.

– Det er så annerledes. Det er så enkelt, så ned på jorda, så rolig, så sakte. Det er så mye arbeid. Det går ikke an å sammenligne med 2016, sier Linn Elise.

Det begynner å gå opp for henne for alvor at hun faktisk har vunnet. Det har tatt noen minutter.

Middelalderlivet der alle må samarbeide for å få hverdagen til å fungere og samtidig være i en konkurranse med hverandre om livsvikår, har vært krevende.

– Alle individene til sammen har bare blitt et kjempestort pluss. Og vi har jobbet så godt og nådd alle mål og jobbet lange dager og har med blod svette og tårer kjempet oss gjennom alle ukene.

Helikopterpiloten Linn Elise Rølvåg ble den av Anno-deltakerne som behersket middelalderen aller best og klarte veien fra fattig til å bli borger av byen Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Ga alt

Noen spesiell strategi har hun ikke hatt. Hun ville lære så mye som mulig, spesielt om håndverk. Men også bare det om kunsten å leve i 1537.

– Jeg ville kjenne det på kroppen, kjenne historien og være med på den reisa. Jeg har gått inn for å gjøre mitt aller beste og gi så mye jeg kan av meg selv for fellesskapet og jobbe knallhard fra tidlig morgen til sent kveld for alle de andre. Jeg har virkelig gitt jernet. Om det er noe som er strategien min, så er det å gi jernet. Jeg ga alt hele veien.

Hun tenker seg om. Rundt henne er det bare smil og feiring av ei lang tid i en annen verden så å si..

– Jeg håper det er fordi jeg er meg. At jeg har klart å tilegne meg den kunnskapen som har vært nødvendig for å klare å stå helt til den siste konkurransen, sier hun.

​For i Anno vinner den som behersker tiden, altså 1537, aller best.

– Den beste vant

Og den tapende part i finalen gliser like bredt.

– Det var en deilig eksamensfølelse og jeg digger det, sier nummer to, Simen Havig-Gjelseth

– Jeg følte at jeg hentet meg litt inn og kom opp på oppløpssida, så bommet jeg litt. Jeg tror den beste deltakeren vant.

Jeg har blitt mer tolerant for andre mennesker og jeg har lært disse 13 andre å kjenne på en måte som er helt fantastisk, Simen Havig-Gjelseth Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Lært mye om meg selv

– Denne reisen i tid har vært en innertier fra ende til annen.

Han er heller ikke i tvil om at Anno har vært noe som har gjort noe med deltakerne.

– Jeg har lært ganske mye om meg selv. Det er bare på godt egentlig.

Og han gir eksempler på hva de ti ukene har gjort.

–​ Jeg har blitt en mer tålmodig person. Jeg har blitt mer tolerant for andre mennesker og jeg har lært disse 13 andre å kjenne på en måte som er helt fantastisk. Det er så fine folk. De har vist så mye godhet og ståpåvilje og så mye fellesskapsfølelse at det er godt, sier Simen.