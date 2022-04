Det var i midten av mars at kommunestyret i Skaun vedtok å gi bensinstasjonen Best Børsa i Trøndelag midlertidig bevilling til å selge alkohol.

Så ble vedtaket stoppa av Statsforvalteren, som mente vedtaket var ugyldig. I Norge er det nemlig ikke er tillatt å selge alkohol i bensinstasjoner eller kiosker.

Nå har kommunestyret i Skaun igjen gitt Best Børsa bevilling til å selge alkohol. Det ble bestemt i et kommunestyremøte torsdag.

I dag kunne driver Terje Lillesand dermed sette i gang ølsalget.

ØLSALG: Driver Terje Lillesand satte inn siste lass i kjøleskapet rundt klokka 15 fredag. Allerede ti minutter senere var første kunde på plass. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Fremstår som butikk

– Jeg synes det er veldig bra. Bransjen har venta på det her lenge, sier Lillesand.

Rundt klokka 15 fredag var han ferdig med å sette inn øl i kjøleskapet. Første kunde kom ti minutter etter.

– Nå håper vi at dette ikke blir stoppa igjen. Jeg håper at det her kan bestå, sier Lillesand.

Grunnen til at Best Børsa nå får selge alkohol er en kommentar til alkoholforskriften. Den sier at dersom en kiosk eller bensinstasjon fremstår som en dagligvarebutikk, så kan de få bevilling til å selge alkohol.

– Vi mener at det som har vært en ren bensinstasjon før nå fremstår som en dagligvarebutikk. Da mener vi at det er rom for å gi bevilling der.

Bygdas eneste dagligvarebutikk blir stengt fram til midten av november på grunn av ombygging. Inntil da er bensinstasjonen butikken, sier ordføreren.

– Det her er tidsbegrensa til det tidsrommet vi ikke har noen annen butikk i Børsa, sier hun.

Sist gang var det Statsforvalteren som satte en stopper for planene om øl på bensinstasjonen. Denne gang har ikke Statsforvalteren noen merknad til vedtaket.

TIDSBEGRENSET: Bensinstasjonen får bevilling fram til bygdas butikk er oppe og går igjen Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Bra for konkurransen

Konkurransetilsynet mener at bensinstasjoner som Best Børsa burde få lov til å selge alkohol. Ikke på grunn av alkoholpolitikken, men på grunn av konkurransesituasjonen. Det sier fungerende avdelingsdirektør Beate Berrefjord.

– På generelt grunnlag når det gjelder konkurransemessige vilkår så tenker vi at det å tillate alkoholsalg på bensinstasjoner kan være gunstig for konkurransen i dagligvaremarkedet. Det er det som er vårt anliggende her, sier hun.

Dette gjelder først og fremst på steder hvor det er langt mellom dagligvarebutikkene.

– Der ser vi for oss at det å kunne kjøpe øl eller annen alkohol på bensinstasjon kan være et gode for forbrukerne og skjerpe konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Berrefjord.

KONKURRANSE: Konkurransetilsynet synes det er en god idé om bensinstasjoner som Best Børsa får selge øl på lik linje med dagligvarebutikker. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Blir mer og mer lik butikken

Berrefjord påpeker at det flere steder i Norge finnes dagligvarebutikker med bensinpumper utenfor. De siste tiårene har også bensinstasjonene blitt mer og mer like butikkene.

– Og da blir jo spørsmålet hvor stor forskjell er det på det, og på å være en bensinstasjon som ikke får lov til å selge alkohol, sier hun.

– Man risikerer jo at det blir en forskjell i konkurransen, og at det kan virke diskriminerende mellom aktører som kunne vært reelle konkurrenter.

Hun peker også på at dagligvaremarkedet er i stadig endring.

– En bensinstasjon ser jo veldig annerledes ut nå enn den gjorde for noen tiår siden. Da tenker vi at det er ikke unaturlig å se for seg at folk vil benytte den lokale bensinstasjonen som sin nærbutikk.