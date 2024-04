Dronning Sonja om kongens helse: – Mye, mye bedre

– Det går mye, mye bedre. Det går bra.

Det sier Dronning Sonja til NRK under et arrangement i Trøndelag tirsdag.

Kongen er sykemeldt fram til 22. april, og måtte derfor stå over dagens tur til Midt-Norge. Men dronningen sier at han har det fint.

– Jeg skulle hilse så meget. Han var veldig lei seg for at han ikke kunne komme og være til stede her i dag.

Syk i Malaysia

Kong Harald ble syk under et ferieopphold i Malaysia tidligere i år, og innlagt på sykehus.

Siden ble han fraktet hjem til Norge, hvor han fikk lagt inn permanent pacemaker på Rikshospitalet.

Kong Haralds sykemelding ble i ettertid forlenget i to uker.