Bensinstasjon fikk ja fra kommunen til å starte ølsalg – nå sier statsforvalteren nei

Det var i midten av mars at kommunestyret i Skaun vedtok å gi bensinstasjonen Best Børsa midlertidig bevilling til å selge alkohol.

Begrunnelsen var at tettstedets eneste dagligvarebutikk blir stengt fram til midten av november på grunn av ombygging, og at kommunene ville ha alkoholsalg i kommunen mens den er stengt.

Nå har Statsforvalteren i Trøndelag kommet til at vedtaket er ugyldig. Grunnen er at det i Norge ikke er tillatt å selge alkohol i bensinstasjoner eller kiosker.

– Vi hadde frykta dette, men vi håpa på noe annet, sier Terje Lillesand som er innehaver av bensinstasjonen til NRK.

Han sier det finnes mange plasser i landet som lovlig selger både dagligvarer og øl. Derfor mener han det blir feil at han ikke får lov til å selge alkohol fordi virksomheten er registrert som en bensinstasjon i enhetsregisteret.

– Det blir så kjempefeil bruk av loven. Det står jo klart og tydelig at kiosk og bensinstasjoner ikke skal selge øl, det har jo vi og fått med oss, men det er definisjonen av bensinstasjon som blir feil, mener Lillesand.

Terje Lillesand, Best Børsa. Foto: Magnus Kjøren Berg / NRK

Han begrunner påstanden med at det selges mindre og mindre bilartikler, og mer og mer dagligvareartikler på bensinstasjoner.

– Elbiler skal jo bare ha spylevæske, og det selger dagligvarebutikkene som bare juling også, sier han of fortsetter:

– Loven er så gammel at den er helt ubrukelig.

Kan ikke gi tillatelse

Statsforvalteren ble bedt av en kommunestyrerepresentant om å gjennomføre en lovlighetskontroll etter at vedtaket ble gjort.

– Vi deler administrasjonens vurderinger i at Best Børsa er å anse som nettopp en bensinstasjon, og det er ikke åpnet for salg av øl på bensinstasjoner i Norge, sier fungerende kommunaldirektør Kjetil Ollestad hos Statsforvalteren i Trøndelag på deres nettsider.

Vurderer andre løsninger

Saken må nå behandles av kommunen på nytt. Terje Lillesand håper politikerne klarer å finne en mulighet for at de likevel får lov til å selge øl.

– Vi tar også tak og vurderer andre måter og selge øl på. Det er noe som heter nettbasert og «pick-up-point». Kommer vi ikke gjennom med dette nå, så skal vi se på mulighetene rundt det.

– Øl blir det uansett?

– Jeg synes dagligvarekjedene blir favorisert når man ser hva som har skjedd med bensinstasjoner og hva vi selger. Når man får kjøpt det samme innom dørene hos en dagligvarebutikk og en såkalt bensinstasjon, så blir det litt feil utnyttelse av loven synes jeg, avslutter Lillesand.