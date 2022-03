Fikk ja til å selge øl på bensinstasjon: – Litt sivil ulydighet

17. mars vedtok politikerne i Skaun kommune noe som tilhører sjeldenhetene.

Hos Best Børsa i Trøndelag får du nå nemlig kjøpe øl og sider, selv om alkoholforskriften sier det ikke kan gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon.

– Øl er en like naturlig matvare som melk og egg, og i denne saken mener jeg det er rett å utøve litt sivil ulydighet, sier Erik Fenstad (H).

Det var Avisa Sør-Trøndelag som omtalte saken først.

Stasjonen planlegger å starte utsalget kommende torsdag, så fremt de får orden i alle papirer.

Midlertidig nærbutikk

I mars ble Børsas eneste matbutikk revet. Det skal bygges en ny, men den blir ikke åpnet før november. Det fører til at lokalbefolkningen må bruke bil eller buss for å komme til sin nye «nærbutikk», syv kilometer unna.

– Derfor stiller vi opp for å gi et fullferdig tilbud, sier innehaver Terje Lillesand ved Best Børsa.

Terje Lillesand har satset på et bredt utvalg av dagligvarer. Foto: Magnus Kjøren Berg / NRK

Bensinstasjonen overtok hyller og kjøledisker fra den gamle matbutikken. Lokalet ble fylt med dagligvarer.

– Utdatert

Samtidig søkte Best om lov til å selge alkohol, selv om de ifølge forskriften ikke har mulighet til det.

Lillesand mener alkoholforskriften er utdatert. Den definerer bensinstasjon som et sted som hovedsakelig selger drivstoff og andre produkter for motorkjøretøy.

– Men vi omsetter mer i matvarer enn drivstoff, motorolje og lyspærer. Da bør det være likhet for loven, slik at vi kan selge alkohol på lik linje som matbutikker, sier Lillesand.

Øl og drivstoff vegg i vegg

I Norge er det mange dagligvarebutikker som har drivstoffpumper vegg i vegg.

– At en bensinstasjon som også har dagligvarer ønsker å selge alkohol, synes vi er helt riktig.

Det sier daglig leder i Best-kjeden Tom Erland Borgersen.

Daglig leder i Best-kjeden, Tom Erland Borgersen, mener alkoholsalg er nødvendig for å gi et komplett tilbud. Foto: Magnus Kjøren Berg / NRK

Dagens matbutikker og bensinstasjoner som ligger vegg i vegg registreres som to ulike bedrifter, og har gjerne to separate innganger. Hos Lillesand er det kun ett lokale med én inngang.

– Da forhindrer forskriften oss å normalt kunne søke om å selge alkohol. Men det bør være vareutvalget og lokale politikere som styrer hvem som får selge alkohol, mener Borgersen.

Definerer som matbutikk

Det var stor usikkerhet i Skaun kommunestyre da saken skulle behandles. Kommunedirektøren anbefalte å avslå søknaden, men politikerne valgte til slutt å innvilge den.

– Vi har definert bensinstasjonen som en dagligvarebutikk i perioden matbutikken er stengt, forklarer Erik Fenstad (H).

Erik Fenstad (H) mener Best er en dagligvare. Foto: Magnus Kjøren Berg / NRK

Han understreker at vedtaket er midlertidig.

– Best tar en økonomisk risiko ved å opprettholde tilbudet av dagligvarer i Børsa. Da bør vi som politikere legge til rette slik at de kan selge varer som sikrer nok omsetning, mener Fenstad.

– Så hensyn til lokal næringsliv trumfer norsk lov?

– Jeg har stor forståelse for at byråkrater mener vedtaket er ulovlig. Men noe av årsaken til å drive sivil ulydighet er nettopp for å se om dette er innenfor lovverket, sier Fenstad.

– Viktigste hva det fremstår som

Under kommunestyremøtet uttalte ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) at «dette er første gangen jeg er med på et ulovlig vedtak».

– I ettertid er jeg ganske sikker på at vedtaket er lovlig. Alkoholloven gir kommuner rett til å bruke skjønn etter lokale forhold, slik som nå når matbutikken er revet, sier Stokke.

Ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) mener vedtaket er lovlig. Foto: Magnus Kjøren Berg / NRK

Hun innrømmer at det har vært en vanskelig sak.

– For meg er det viktigste hva Best-butikken fremstår som. På utsiden fremstår det som en bensinstasjon, men på innsiden er det mer en matbutikk, sier Stokke.

– All makt i denne sal

David Sørli Nielsen (KrF) mener Best fremstår kun som en bensinstasjon, og at vedtaket er ulovlig.

– Det er mulig forskriften er noe utdatert, men vi må uansett forholde oss til de gjeldende lover. Da Johan Sverdrup sa «all makt i denne sal» mente han Stortinget, ikke Skaun kommunestyre.

David Sørli Nielsen (KrF) har varslet vedtaket inn til Statsforvalteren. Foto: Magnus Kjøren Berg / NRK

Han berømmer Lillesand for initiativet og er ikke motstander av ølutsalg på Best.

– Men det er tydelig at det er stor tvil om vedtaket er lovlig. Derfor har jeg sendt e-post til Statsforvalteren der jeg ber at saken tas opp til lovlighetskontroll, sier Nielsen.

Samtidig sender han et stikk til kollegaen i Høyre.

– Å begrunne med sivil ulydighet mener jeg er fullstendig upassende. Tenk hvilket kaos det ville blitt dersom alle landets kommuner skulle lage sine egne lover, sier Nielsen.

Statsforvalteren: – Prioritert

Statsforvalteren i Trøndelag vil nå vurdere om vedtaket skal tas opp til lovlighetskontroll.

– Det ligger i sakens karakter at dette vil bli prioritert, opplyser seksjonsleder Kjetil Ollestad ved juridisk seksjon.

Best svarer de vil se etter andre muligheter dersom vedtaket blir opphevet.