Glad i å shoppe? Dette bør du unngå i forkant av handleturen

Har du et stramt budsjett før handleturen starter? Da har forskere et godt råd: Dropp kaffen i forkant!

I en ny, internasjonal studie fra University of South Florida har man funnet at koffein påvirker hva du kjøper og hvor mye penger du bruker.

– Koffein frigjør dopamin i hjernen, som igjen gjør kropp og sinn begeistret. Dette fører til økt impulsivitet og reduserer selvkontrollen.

Det sier professor Dipayan Biswas, som har ledet forskningen, i en pressemelding.

Kun én kopp med koffeinholdig kaffe førte til at folk brukte nærmere 50 prosent mer penger.

Vann eller espresso?

Gruppen med forskere utførte ulike eksperiment ved butikker i ulike land.

Både i Spania og Frankrike fikk i overkant av 300 mennesker tilbud om noe å drikke før de gikk inn på et kjøpesenter.

Omtrent halvparten mottok en kopp med espresso, som inneholdt 100 milligram koffein. Den andre halvparten fikk tilbud om vann eller koffeinfri drikke.

Deretter delte kundene kvitteringene sine med forskerne idet de forlot butikkene.

Resultatene viste at personer som drakk espresso, kjøpte flere varer – 30 prosent mer. De brukte også omtrent 50 prosent mer penger enn de som holdt seg til vann.

Forskerne fant også at koffeinet hadde noe å si for hvilke varer som ble kjøpt.

Kan virkelig en uskyldig kopp med kaffe være med på å øke kjøpelysten? Ja, mener amerikanske forskere. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg/NRK

Ble hakket mer ivrig

Kaffedrikkerne handlet i gjennomsnitt flere artikler uten nytteverdi. Dette kunne være varer som duftlys og parfymer.

Men forskerne påpeker at denne forskjellen varierte fra butikk til butikk.

I tillegg til de nevnte forsøkene, ble det også utført eksperiment i laboratoriet. Her fokuserte de på netthandel.

Professor Dipayan Biswas er forsker ved University of South Florida. Foto: University of South Florida

De fordelte 200 studenter i to ulike grupper. Halvparten drakk kaffe med koffein, de andre uten. Deretter ble studentene bedt om å velge ut varer de ville kjøpe fra en forhåndsvalgt liste med 66 alternativer.

Koffein-drikkerne plukket ut flere ting. Og flere unyttige ting. De ble også ansett for å være mer impulsive i avgjørelsene.

Noe med stemningen?

Marit Lynes er daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon. Hun er litt overrasket over resultatene, og tar dem med en klype salt.

– Man drikker jo kaffe fordi man da synes at man blir litt skjerpa. Mens denne undersøkelsen viser at man blir impulsiv. Hvis det virkelig er sånn, så hadde det vært morsomt og interessant å gjennomføre en lignende studie i Norge, sier hun til NRK.

Lynes tror kanskje en kaffepause også gjør noe med stemningen.

– Er man på shopping med venninner, og for eksempel tar seg et glass vin til lunsjen, så kan det tenkes at man kommer litt mer i modus. Kanskje har det noe med stemningen man kommer i? Koffein påvirker jo hjernen, så kanskje man blir mer kjøpelysten som en konsekvens.

Hun mener også at ulike kaffevaner i ulike land kan spille en rolle for et slikt resultat.

Kan være lurt å tenke seg om

Koffein er kanskje det mest populære sentralstimulerende middelet blant folk i verden. Det inntas daglig av svært mange. Både gjennom brus, te og kaffe.

Og det blir stadig mer vanlig å se kaffebarer i nærheten av butikker og kjøpesenter.

Professor Dipayan Biswas mener ikke koffein i seg selv er noe man bør unngå, men det er heller ikke noe man bør hive nedpå om man allerede har en slunken lommebok.

– Mens moderate mengder koffein kan ha positive fordeler for helsen, kan det være lurt å unngå store mengder i kroppen når du handler.

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Marketing.