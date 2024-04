Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks Butikker stiller ut tomme esker av populære produkter for å forhindre tyveri.

Trendprodukter, spesielt sminke- og hudpleieprodukter, er spesielt utsatt for tyveri.

Konfliktrådet har sett en økning i antall naskerisaker blant ungdom under 15 år. Det er flest jenter som stjeler.

Butikksjef Eva Eriksen oppfordrer foreldre til å følge med på barna sine og mener at mange unge ikke forstår konsekvensene av å stjele.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det kommer an på hva som trender.

Akkurat nå er det sminke- og hudpleiemerket til influenser Isabel Raad som forsvinner fra hyllene til Vita på Alti Farmandstredet i Tønsberg.

Butikksjef Eva Eriksen har valgt å fjerne produkter fra eskene.

Tomme: På Vita i Tønsberg er eskene tomme. Foto: Veslemøy Prøis

– Vi prøver så godt vi kan å følge med, men vi må ta noen forholdsregler. Det er snakk om mye penger når det blir mye stjeling, sier butikksjefen.

Testproduktene har hun også måttet gjemme bak kassa, siden disse også forsvinner.

Økning i antall tyverier av unge

Tall fra politiet viser at Eva Eriksen ikke er alene.

I Sør-Øst politidistrikt har flere blitt tatt for tyveri nå enn tidligere. Siden 2019 har tallet på anmeldte butikktyverier utført av unge personer under 18 år økt med over 55 prosent – fra 309 til 480 saker.

NRK har bedt om tall fra alle politidistriktene i Norge. Svarene viser en økning i samtlige politidistrikter. Tallene fra de andre distriktene finner du lenger ned i saken.

Forstår ikke alvoret

I butikkhylla henger det en advarsel om at alle tyverier anmeldes.

– Jeg tror egentlig ikke de helt skjønner konsekvensene av å stjele, sier Eva Eriksen.

TOMME ESKER: I Vita sin butikk i Tønsberg har butikksjef måtte fjerne produkter fra eskene til visse produkter på grunn av tyverier. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Hun forteller at det har vært ekstra ille den siste tiden, og at tyvene ofte er unge.

Ungdom NRK har snakket med i Tønsberg, tror press kan være årsaken til at noen velger å stjele populære produkter.

Natasha Johannessen og Mathea Gustavsen Solli Kanskje årsaken er at folk føler press. At man vil bli likt og ha det samme som som alle andre.

Sunniva Kvålshaug og Heles Bashar Vi tror det må være utseendepress. At man kan bli frista til å stjele hvis man ikke har råd.



Flere blir tatt for tyveri

Tallene fra Sør-Øst politidistrikt viser at det er jenter mellom 14 og 16 år som oftest blir tatt for å stjele.

Ifølge Mona Kvistnes, leder for forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt, betyr ikke det nødvendigvis at ungdom stjeler mer.

– Ett moment kan være at næringen har økt fokus og kunnskap på hvordan de selv avdekker og setter inn forebyggende tiltak. I dette arbeidet avdekkes trolig flere tyverier. Mona Kvistnes Leder for forebyggende i Sør-Øst politidistrikt

Oversikt over anmeldte butikktyverier av personer under 18 år. Politidistrikter 2019 2023 Sør-Øst politidistrikt 309 480 Øst politidistrikt 445 598 Vest politidistrikt 296 541 Møre og Romsdal politidistrikt 107 201 Sør-Vest politidistrikt 333 608 Trøndelag politidistrikt 162 194 Innlandet politidistrikt 104 137 Nordland politidistrikt 27 38 Oslo politidistrikt 583 840 Agder politidistrikt 144 261 Finnmark politidistrikt 58 329 Troms politidistrikt - - Ekspander/minimer faktaboks

Tettere samarbeid med politi

Alti Farmandstredet i Tønsberg, Sandvika storsenter i Bærum, Gulskogen kjøpesenter i Drammen og Lagunen storsenter i Bergen bekrefter at de ser en sammenheng mellom produkter som trender på nett og hva som blir stjålet.

Sandvika storsenter har utviklet et tett samarbeid med politiet. Nær halvparten av de som blir tatt for tyveri der, er under 18 år.

Blir prioritert: Senterleder på Sandvika storsenter, Kathrine Ingerø, sier hun opplever at politiet prioriterer å rykke ut til senteret når ungdommer blir tatt for tyveri. Foto: Henrik Lindal

– Vi har tatt unge helt ned i 12-årsalderen i å stjele. I tråd med politiets anbefaling anmelder vi alltid, sier senterleder Kathrine Ingerø.

Flere velger tomme esker i butikk

Stig Eriksen er senterleder på Alti Farmandstredet. Han sier at flere butikker har valgt å ha tomme esker i butikken.

– Når influensere promoterer spesielle produkter, ser vi at de butikkene som har disse produktene, merker en pågang av tyverier. Stig Eriksen

Eriksen forteller at de nå har et tettere samarbeid med politiet, kommunen og konfliktrådet rundt denne problematikken.

I 2023 mottok Konfliktrådet 407 naskeri-saker med ungdom under 15 år involvert. Det er nesten en dobling siden 2019.

Butikksjef på Vita, Eva Eriksen, håper at flere foreldre kan følge litt ekstra med på om barna deres plutselig har noe på rommet sitt som de åpenbart ikke har råd til.

– Vi har hatt noen foreldre som har vært inne med barna sine og levert tilbake ting. Jeg synes det er veldig bra at foreldre følger med, og får dem til å si unnskyld.