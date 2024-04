«Jackpot» og lykkehjul: Mener Temus markedsføring kan være ulovlig

Kan det friste med en elektrisk nesehårtrimmer til 19 kroner?

Eller ett par imiterte perleøreringer til 4 kroner?

Hos netthandelgiganten Temu er tilbudene uendelige – og grisebillige.

– Disse nettbutikkene er med på å «fuele» det enorme overforbruket vi har, og gjøre det enkelt å kjøpe utrolig billige ting, gjerne mer enn det vi egentlig trenger.

Det sier Ingrid Vik Lysne, gründer og influenser kjent fra programmet Symesterskapet.

Sy-influenser Ingrid Vik Lysne mener Temus markedsføring minner om et spill, ved at man kan snurre på et lykkehjul for å utløse rabatter. Foto: Hanna Johre / NRK

Og akkurat nå er det vårsalg hos Temu. Enkelte produkter er satt ned med over 80 prosent.

– Vi følger nøye med på Temu, både på hvordan de markedsfører seg generelt, men også hvordan konkrete produkter markedsføres, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Snurr lykkehjulet!

Temu er eid av kinesiske Pinduoduo. De har gjort seg store på salg av ekstremt billig varer. Pinduoduo har møtt anklager om falske produkter, dårlig kvalitet og dårlig bærekraft.

Vik Lysne sier varene hos Temu gjerne er av lav kvalitet, og at forbrukerne kvitter seg med dem relativt kjapt.

– Og så bruker de en form for «gamification» for å få oss til å kjøpe flere varer, sier Vik Lysne.

– Hva er det?

– La oss si jeg skal kjøpe en kjole til 50 kroner. Så kan jeg spinne lykkehjulet, og plutselig koster kjolen 17 kroner i stedet. Men jeg får bare innløst rabatten om jeg legger til syv andre ting i handlekurven min, eksemplifiserer Vik Lysne.

Dette tilbudet, hvor man kunne få to varer gratis ved å kjøpe åtte andre, fikk NRKs journalist i Temu-appen. Foto: Skjermdump

Se eksempel på Temus markedsføring lenger nede i saken.

Forbrukerjurist Iversen er klar over strategien, som han kaller «spillifisering».

– Det skal gjøre shoppingen til underholdning, mer enn bare shopping. Det er ganske nytt for norske forbrukere. Vi må regne med at det funker godt på en del folk, hvis ikke hadde ikke Temu gjort det på den måten, sier Iversen.

Michael Falk jobber i Agera PR, som er Temus PR-byrå i Norden. Han sier at Temu er overrasket over Forbrukerrådet mener deres tilnærming kan oppfattes som villedende.

– Dette har aldri vært vår intensjon. Vårt mål er å skape en engasjerende og fornøyelig handleopplevelse, ikke å manipulere våre kunder.

Se et mer utfyllende svar fra Agera PR lenger ned i artikkelen.

Gråsone

Det er ikke nødvendigvis ulovlig med en markedsføring som minner om spill og lek, sier Iversen.

– Men i utgangspunktet skal markedsføringen være ærlig og tydelig. Blir den for aggressiv og manipulerende, kan det være forbudt.

– Og der er det en stor gråsone, sier Iversen.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier de følger nøye med på Temu, men at de ikke har gjort en konkret vurdering av nettsiden. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

Han sier at hvis markedsføringen blir så omfattende at man mister oversikt over hva man kjøper eller blir lurt til å kjøpe mer enn man tenkte, kan det være ulovlig.

– Summen kan til slutt bli en ulovlig manipulering. Men vi har ikke gjort en konkret vurdering av Temu, sier Iversen.

«Du har vunnet jackpoten»

NRKs journalist fikk dette tilbudet i Temu-appen:

«Du har vunnet jackpotten» Du trenger javascript for å se video.

Iversen har sett på eksempelet for NRK.

– Hvis man kamuflerer et tilbud som at du har vunnet noe, er det fort villedende. Og gir man inntrykk for at tilbudet bare er til deg, noe det sannsynligvis ikke er, vil det fort være villedende og ulovlig, sier han.

– Aldri vært vår intensjon

Michael Falk jobber i Agera PR, som er Temus PR-byrå i Norden.

Han forklarer at elementene av «spillifisering» i Temu-appen henter sin inspirasjon fra attraksjoner i virkeligheten.

Tanken, sier Falk, er å bringe den fysiske handleopplevelsen inn i den digitale verdenen.

Michael Falk i Agera PR, som er Temus PR-byrå i Norden. Foto: Agera PR

– For eksempel tilsvarer våre tidsbegrensede tilbud konseptet med lynsalg i fysiske butikker. På lignende måte ligner våre lykkehjul og lotterier forskjellige aktiviteter som også finnes i kjøpesentre, og kupongutdelinger er vanlige i kundelojalitetsprogrammer.

På spørsmål om rabattene gir en reell gevinst for kjøperen, svarer Falk at de ulike rabattene gjør prisene enda mer konkurransedyktige.

– Dette er selvsagt spesielt viktig for de som ønsker å maksimere verdien av sine kjøp.

Falk understreker at Temu ikke vil bryte regler for å øke bruketrafikken, og at de samarbeider med lokale organisasjoner for å sikre at appen overholder lovlydig praksis.

– Vi ønsker gjerne å fortsette å utvikle dette slik at vi kan forbedre oss. Til slutt avhenger vår suksess av våre kunders tilfredshet og tillit. Å undergrave denne tilliten ville være å gå imot våre kjerneverdier og vår forretningsfilosofi.