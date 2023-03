I august 2021 flyttet Thea Karin Fladby (23) og tre venninner inn i et kollektiv på Møllenberg i Trondheim.

– Jeg er veldig glad for at jeg er ute av det, sier Fladby til NRK i dag.

Fladby og venninnene hevder at utleiefirmaet Brevik utleie ikke fikset opp i flere feil og mangler i løpet av leieperioden.

Mugg, vann og tjære

Da høsten kom begynte det å regne. Jentene oppdaget mugg i dusjen og på veggene.

– Vi fikk beskjed om å lufte godt fordi det kunne oppstå mugg, men det var jo veldig tydelig at det var der allerede, sier Fladby.

Hun forteller om ødelagte lister og vinduskarmer, hull i taket og tapet som skrellet av. De ødelagte vinduskarmene førte til lekkasje på kjøkken og bad.

– Det lakk ned på oss da vi satt på toalettet, og vi måtte ha bøtter rundt omkring i hele leiligheten.

Da jentene sa ifra om dette, fikk de beskjed fra utleier om at de skulle komme og se på det.

Det ble ifølge Fladby aldri gjort.

– Siste dråpen var da det rant tjære ned fra et hull i taket.

Bildene har jentene selv tatt av skadene i kollektivet på Møllenberg. Foto: Thea Karin Fladby. Bildene har jentene selv tatt av skadene i kollektivet på Møllenberg. Foto: Thea Karin Fladby Bildene har jentene selv tatt av skadene i kollektivet på Møllenberg. Foto: Privat

Flere av jentenes personlige eiendeler ble ødelagt ifølge Fladby. Grunnen skal ha vært en gammel pipe som hadde sprukket.

Dette ble heller aldri ordnet opp i, forteller hun.

Kjenner seg ikke igjen

Da jentene sendte en samlet liste over problemene i leiligheten, fikk de til svar at punktene ikke var mangler i henhold til kontrakten.

– Ifølge kontrakten har man to uker på å si ifra om alt som er galt og etter det så er det for sent. Men vi hadde jo ikke oppdaget det ennå, sier Fladby.

Kontrakten sier at man skriftlig må levere en liste over mangler innen 14 dager etter innflytting. Hvis ikke regnes forholdet som godkjent. Foto: Skjermdump.

Jentene leide her fram til juni 2022. Da sa de opp kontrakten etter utleier hadde holdt visning til tross for at flere av jentene hadde korona.

Leder i Brevik boligutleie, Ragnar Brevik, kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Dette ble utbedret mens jentene bodde der. Det ble ordnet med nye utvendige beslag i tillegg til at to små vinduer ble skiftet før påsken 2022. Vi fulgte opp, så jeg fatter ikke hvor dette kommer fra.

Han innrømmer at utbedringen tok tid, men at jentene fikk kompensasjon for dette.

NRK har også snakket med andre leietakere hos Brevik utleie. Flere har nevnt situasjoner hvor de hevder utleier har opptrådt uprofesjonelt.

I strid med husleieloven

Juridisk seniorrådgiver hos forbrukerrådet, Thomas Iversen, har sett på leiekontrakten i sin helhet. Han sier at det er flere punkter som ikke er i tråd med loven.

– Det er i strid med husleieloven å kreve at leietaker må klage i løpet av de første 14 dagene etter innflytting. Leietakeren må klage til utleier innen rimelig tid etter at hun burde oppdaget feilene, sier Iversen.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen sier leietakerne i denne saken har rett på å få feilene fikset. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru / Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Han mener at det er en del dårlige kontrakter i omløp.

– Et utleiefirma burde vite bedre, og følge loven.

Ville spre oppmerksomhet

I februar dukket det opp bannere med utsagn som «Jeg eies av en bolighai» på flere av husveggene på Møllenberg i Trondheim. Bak aksjonen var styret ved Studentersamfundet.

– Det er overveldende hvor mange som har opplevelser med utleiere som ikke følger opp, sier styreleder Una Onsrud.

Hun forteller at aksjonen var et forsøk på å spre oppmerksomhet rundt studenter som har hatt dårlige opplevelser med private utleiere i Trondheim.

Foto: Karoline Opsal

– Vi kjenner godt igjen det studentene fra Trondheim forteller om, da dette er en problematikk i hele landet. Det er i dag et skjevt styrkeforhold mellom leietaker og utleier, og jeg har forståelse for at studentene tyr til alternative metoder for å bli hørt når de ikke opplever at deres varsler om kritikkverdige forhold blir rettet opp.

Det sier Maika Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), til NRK.

I deres leiemarkedsundersøkelse forteller en av fem studenter at de har bodd med fukt, råte, skadedyr eller andre forhold som kan være direkte helseskadelig.

Det kommer også frem av NSOs undersøkelse at 22 prosent har opplevd å varsle fra om kritikkverdige forhold uten at huseier har rettet opp i forholdene.

Maika Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO). Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Norsk studentorganisasjon mener det er på høy tid å rydde opp i det private leiemarkedet. Nå som husleieloven skal gjennomgås mener vi at leietakeres rettigheter må styrkes, sier Dam.

NSO sitt krav er at det kommer på plass kontrollmekanismer som sørger for at farlige leiligheter fjernes fra markedet, og at useriøse utleiere ikke får leie ut.

Har ikke problemer med å leie ut

Brevik utleie har 132 utleieleiligheter som huser mellom 400–500 personer. Daglig leder forteller at de får gode tilbakemeldinger, og at de ikke har problemer med å få leid ut leilighetene.

NRK har fått tilsendt dokumentasjon som underbygger Breviks påstand om flere gode tilbakemeldinger.

Han forteller at fristen på 14 dager er for å sikre at skadene ikke er blitt påført av leietakeren.

Likevel poengterer han at mangler kan oppstå under leieforholdet, og at de fikser dette.

– Nå er det også slik at vi yter service langt utover det husleieloven krever. Det er ifølge husleieloven mange plikter som pålegges leietaker. Dette ser vi ofte bort fra og yter en ekstra service. Det er jo en grunn til at vi har fornøyde leietakere.

Mener det kunne vært løst annerledes

– Hva synes du om Studentersamfundets aksjon på Møllenberg i februar?

– Jeg synes det er en ille aksjonsform. Det hører ikke hjemme noen plass, sier Brevik.

Han synes det er feil å bli kalt «bolighai» fordi han jobber i utleiebransjen.

Han mener Samfundet heller burde kontaktet de store utleierne til en samtale hvor de kunne snakket sammen.

– Det inviterer ikke til noe godt samarbeid når man blir angrepet på den måten, sier Brevik.