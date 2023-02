Forskning: Vi undervurderer hvor fint det er å sitte og tenke

Vi fisker opp mobilen fra lomma overalt. I bursdagsselskap til bestemor hvor noen forteller den samme historia du har hørt hundre ganger før. På bussen for å unngå å møte blikket til fremmede.

Eller på do. Ja, det har hendt at du har gjort det også. Bare innrøm det!

Men når satt du sist og bare tenkte, uten å fylle tomrommet med noe?

Det er såpass lenge siden ja.

Vel, forskerne tror vi kan gå glipp av noe viktig fordi vi undervurderer tenking.

Stille

Japanske forskere gjennomførte seks eksperimenter for å finne ut mer om hvordan vi vurderer stilletid.

Det første av dem var veldig enkelt. Prøvekaninene, i dette tilfellet helt vanlige studenter i Japan og Storbritannia, måtte først fylle ut noen spørreskjemaer om forventningene sine til det som skulle skje.

Så satt de aleine i et rom uten distraksjoner i 20 minutter. Etterpå skulle de vurdere hvordan opplevelsen var.

Det inspirerende rommet hvor deltakerne i eksperimentet fikk sitte. Foto: Aya Hatano

Bedre enn forventa

Forskerne fant ut at folk gjennomgående likte tida for seg sjøl bedre enn de hadde trodd på forhånd. De fant det samme i flere lignende eksperimenter.

I alle tilfellene syntes deltakerne at stilletida var finere enn forventa.

– En av grunnene til at folk sjekker mobilen når de har ledig tid, kan være at de ikke klarer å forutse at de kan like det å bare tenke.

Det sier Aya Hatano, som står bak forskninga som er publisert i Journal of Experimental Psychology: General.

Hun sier det ikke betyr at skrolling for å fordrive tida i utgangspunktet er en dårlig ting.

– Men folk unngår tenking fordi de feilaktig tror at venting er kjedelig.

Hatano sier de ikke veit hvorfor vi ikke setter pris på tenking. Men tidligere eksperimenter har vist at noen går ganske langt for å slippe å kjede seg.

Heller støt enn stilletid

Amerikanske forskere gjorde nemlig noe som ligna litt på det Hatano testa. Men i tillegg til at deltakerne i utgangspunktet skulle sitte og ikke gjøre noe i et kvarter, så fikk de lov til å gi seg sjøl elektriske støt.

Hele 67 prosent av mennene i eksperimentet ga seg sjøl minst ett støt i løpet av stilletida.

De syntes altså at det var så kjipt å ikke gjøre noe, at de i stedet ville kjenne på smerte. Bare 25 prosent av kvinnene gjorde det samme.

En tapt mulighet

Så. Vi mennesker er altså dårlige til å vurdere hvor ålreit det er å ikke gjøre noe. Det er et problem, ifølge Hatano.

For hvis du legger fra deg mobilen, boka eller hammeren, så kan stilletida hjelpe deg løse problemer, øke kreativiteten og kanskje gi deg tid til å finne meninga med livet.

– Folk kan gå glipp av disse viktige fordelene fordi de prøver og unngå å bare tenke.