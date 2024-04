Kastet fakkel mot synagogen: – En villet handling

Forrige uke ble det kastet en fakkel over det fem meter høye gjerdet rundt synagogene til Det jødiske samfunnet i byen, skriver VG.

– Vi har forståelse for at miljøet ved synagogen er bekymret og tar saken på alvor, sier Arve Nordtvedt til avisen.

Man vet ikke noe om hva motivet for fakkelkastinga er. Foto: Morten Andersen / NRK

Nordtvedt er politistasjonssjef ved Trondheim sentrum politistasjon. Han sier at de har tett og god dialog med trossamfunnet.

Samme uke ble det gjort hærverk på den jødiske gravlunden på Lademoen. Flere davidsstjerner ble ødelagt. Hendelsene skal ikke ha sammenheng.

Ingen mistenkte

Verken politiet eller Det jødiske samfunnet i Trondheim har noen formening om hvem som står bak.

– Vi vet ingenting om motiv, men det er et ganske solid og høyt gjerde rundt synagogen. Det skal mye energi til for å kaste over en fakkel, sier John Arne Moen til NRK.

Han er styreleder for Det jødiske samfunnet i Trondheim.

– Det framstår som en villet handling, sier Moen.

Styrelederen i Det jødiske samfunnet i Trondheim sier de viderefører sikkerhetstiltakene de satte i gang etter 7. oktober. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Uakseptabelt

Trondheims-ordfører Kent Ranum (H) sier at disse episodene tas på største alvor av både kommunen og politiet.

– Det jødiske samfunnet i Trondheim skal leve med de samme trygge rammene som alle andre. De er trondhjemmere på lik linje med alle.

Kent Ranum (H) oppfordrer folk i Trondheim til å slå ring rundt det jødiske miljøet i Trondheim. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Han oppfordrer folk i byen til å slå ring om det jødiske miljøet i Trondheim.

– Dette er aldri i verden noe vi skal bli vant til.

Moen i Det jødiske samfunnet sier at de har hatt høyere sikkerhetsnivå rundt synagogen siden 7. oktober, da krigen i Gaza begynte.

– Vi har et godt samarbeid med politiet, i tillegg til gode sikkerhetsrutiner som vil bli videreført.