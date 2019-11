Stig Inge Bjørnebye slutter som sportslig leder i Rosenborg

Bjørnebye «har meddelt styret i Rosenborg at han ikke ønsker en ny periode som sportslig leder i klubben», heter det i en pressemelding sendt torsdag formiddag.

– Jeg har hatt samtaler med mine ledere i Rosenborg om min kontrakt som går ut mars 2021 og meddelt at det ikke er aktuelt å diskutere en forlengelse eller fortsette etter det, seier Stig Inge Bjørnebye på pressekonferansen.

Kontrakten hans løper til mars 2021, men klubben og Stig Inge er enige om at det er lite hensiktsmessig å jobbe «på oppsigelse» i en slik funksjon. Han slutter derfor på dagen.

– Utfallet av samtalene var slik jeg hadde tenkt. Det var uaktuelt for meg og Rosenborg å ha en sportslig leder på oppsigelse, sier Bjørnebye.

Slutter frivillig

Han forteller på pressekonferansen at han slutter i Rosenborg og på spørsmål om han får sluttpakke svarer han slik.

– Da jeg signerte kontrakten, står alle eventuelle utganger regulert i kontrakten, så den diskusjonen brukte vi 30 sekunder på. Det var bare å se i kontrakten. Det som står der er et privat forhold mellom meg og klubben, sier Bjørnebye.

Han hadde selv et sterkt ønske om å slutte.

– Jeg hadde ikke riktig motivasjon til å fortsette og ingen tanker om å fortsette etter at kontrakten min gikk ut.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ba ham gå

Bjørnebye startet i jobben i 2015. Klubben påpeker at klubben har hatt suksess i denne perioden.

I sommer ba supporterklubben «Kjernen» Bjørnebye om å gå av, etter sterk misnøye med hvordan han hadde gjort jobben.

– Heldigvis har jeg erfaring og grunnlag til å forstå supporterkultur. Alt Kjernen gjør, handler om å uttrykke følelser.

– Så mener jeg at Kjernen er fantastiske for Rosenborg. Jeg kan ikke dømme Kjernen ut fra at det er meg de er ute etter i en periode, sier han.

– Vi kjemper om sølv

Bjørnebye avviser selv at han går av på grunn av klubbens resultater i år. Han synes heller ikke klubben er i en dårlig posisjon.

– Vi kjemper om sølv. Vi er i Europa, vi var en hårsbredd fra Champions League, sier Bjørnebye.

– Vi har noen omgivelser som er totalt fritatt fra perspektiver, og sette ting i en helhet.

Trigges av press

Bjørnebye sier selv at han blir trigget av jobber med press:

– Det å jobbe under press er et privilegium for meg. Jeg har aldri hatt en normal jobb, og kommer sannsynligvis aldri til å ha det heller.

Han ønsker ikke å svare på hva han nå skal gjøre.

Tidlig på 1990-tallet spilte Bjørnebye selv for klubben, og med seg både serie- og cupmesterskap. Senere var han varamedlem i styret.

Ubehag av Kåre-sparking

Bjørnebye fikk spørsmål fra journalister om han synes enkelte episoder har vært spesielt vanskelige. Han avviste at situasjonen med Nicklas Bendtner var det, men erkjenner at det var vanskeligere med sparkingen av Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun:

– Jeg synes stemning og tanken på det som skjedde med Kåre var ubehagelig. Det var en tung opplevelse, sier Bjørnebye.

– Du jobber i et veldig sterkt kollegie, og så ender det med en konflikt som havner i rertten på bakgrunn av en fotballklubb.

Skal fortsatt ha en rolle

Selv om han nå slutter som sportslig leder, skal Bjørnebye fortsatt ha en tilknytning til klubben.

– Bjørnebye har i sin periode hatt en viktig rolle som representant i internasjonale fora, og klubben har bedt om at han fortsetter å representere Rosenborg i ECA (European Club Association). Han har sagt at han er positiv til det, står det i pressemeldingen.

Inntil RBK har fått på plass en mer permanent ordning med ny sportslig leder, vil oppgavene bli ivaretatt av interne ressurser.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug sier klubben ikke har noen klar tidsplan for når erstatteren skal være på plass:

– Vi må bare bruke den tiden vi trenger på det, forklarer Dyrhaug.