Rosenborgs mesterligadrøm knust etter perlescoring fra Dinamo-innbytter

Det så lenge så lovende ut for Rosenborg. En festaften og en mesterligabillett, klubbens første siden 2007, var like om hjørnet.

Trønderne scoret tidlig og hadde full kontroll på kampen til det gjenstod 20 minutter på Lerkendal. Men da sørget et drømmetreff fra Dinamo Zagrebs innbytter Amer Gojak for at RBK plutselig var tre mål unna mesterligaspill i stedet for ett.

Rosenborg mistet piffen og var aldri i nærheten av avansement etter utlikningen. Dinamo vant 3–1 sammenlagt og blir å se i den gjeveste fotballturneringen, mens Rosenborg må nøye seg med deltakelse i europaligaen

Styrte store deler av kampen

Foran mer enn 18 000 tilskuere på Lerkendal fikk trønderne en drømmestart på kampen etter bare elleve minutter. Samuel Adegbenro kom seg fri på venstrekanten og la inn i feltet mot Mike Jensen. Dinamo-keeperen reddet utrolig nok danskens avslutning på strek, men da David Akintola var på returen var gjestene sjanseløse og Rosenborg i føringen.

Rosenborg styrte hele førsteomgang og nektet Dinamo Zagreb å spille med den kreativiteten de viste på egen hjemmebane. Trønderne kom til flere store sjanser, og like før sidebytte var Rosenborg centimeter unna å øke til 2–0 på frispark fra cirka 20 meter. Høyreback Vegar Eggen Hedenstad, som storspilte de første 45, skrudde ballen over muren og rett i treverket.

Etter hvilen fikk Dinamo den første store sjansen da Even Hovland stod for et håpløst tilbakespill til keeper. Headingen var for kort og de neongules Bruno Petkovic var nære en utlikning på Lerkendal. Tusenvis av trønderne satt med hjertet i halsen da André Hansen og tre forsvarsspillere desperat forsøkte å avverge, og lyktes. Men like etterpå var ikke lenger marginene på Rosenborgs side.

Innbytter Amer Gojak klinte til med venstrefoten og satte ballen perfekt oppe i krysset bak en sjanseløs Hansen.

En stor sjanse til hjemmelaget kunne tent et ørlite håp hos trønderne da Adegenro vinklet ballen ut til Alexander Søderlund som stod helt umarkert ved sekstenmeteren. Men ballen gikk like til side for mål og siste rest av luft forsvant hos de hvite og svarte.

Europaliga-klare

Til tross for et skuffende resultat, storspilte Rosenborg i lengre perioder og viste at de har noe i Europa å gjøre. Den selvtilliten kan de ta med seg inn i europaligaen når de nå er kvalifisert til gruppespill i den neste største turneringen.

Gruppespillplass i europaligaen gir 86 millioner kroner for deltagelse fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA). For deltakelse i mesterligaen er summen på 152 millioner kroner. I tillegg kommer billettinntekter, reklameinntekter med mer.