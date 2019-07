Ber Bjørnebye trekke seg: – Stinka av korleis han har utøvd jobben sin

– Det luktar vondt i kongeriket Rosenborg for tida. Og ikkje er det så lett å finne ut kor lukta kjem frå heller, men noko av eimen kjem i alle fall frå sportsleg leiar sitt kontor, skriv supporterklubben på sine eigne nettsider.

Nettartikkelen er publisert dagen før Rosenborg møter byrival Ranheim til kamp. RBK har som kjent slite i starten av denne sesongen, men har fram mot sommaren klatra opp til ein åttandeplass på tabellen. Sist veke rauk derimot fjorårets cupmeister på hovudet ut av cupen mot Ålesund.

– Det stinkar av korleis Bjørnebye har utøvd jobben sin. Vi antar det må vere morosamt å vere i ein jobb kor man kan leike seg med pengar. Men når det syner seg at leiken ikkje ber frukter, må man faktisk ta sin hatt og gå ut døra, skriv klubben vidare.

KRITISKE: Supporterklubben tek i eit innlegg på eigne sider eit kraftig oppgjer med leiinga i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Talsmann i Kjernen, Espen Viken, fortel til NRK at dei ikkje ønskjer å kommentere innlegget ytterlegare.

NRK har ikkje lykkast å få tak i sportsleg leiar Stig Inge Bjørnebye.

Stikk til Horneland

Klubben tek også eit oppgjer med trenarjakta som gjekk føre seg i fjor.

– Sportsleg leiar var også mannen som var ansvarleg for trenarjakta i fjor haust. Om det no så endar opp der at vi må ut på trenarjakt igjen, kan ikkje Bjørnebye vere den som står for denne jakta. Det betyr at han må gå av, står det i innlegget.

Dei kjem også med stikk til trenar Eirik Horneland.

– Vi står for brevet vi skreiv i fjor. I vår klubb spelar vi artig og angrepsvillig fotball. Om det er for vanskeleg å forstå, må du gå du også.



NRK sin fotballekspert, Carl-Erik Torp, forstår godt Kjernen sin frustrasjon når det kjem til resultat og spelestil.

– Det er jo kræsj når dei tilset Horneland. Dei matchar jo ikkje heilt. Rosenborg har jo ikkje sprudla på noko som helst måte og vore fryktelege periodevis, seier Torp og legg til:

– Om ikkje resultata skal vere Rosenborg-vennleg, så må fotballen vere det.

Trenar Eirik Horneland har heller ikkje vore tilgjengeleg for kommentar.

Ber Koteng halde seg unna media

Styreleiar Ivar Koteng slepp heller ikkje unna kritikk i brevet frå supporterklubben.

– Koteng, du må slutte å snakke med media. Og ja, vi støtta deg i sparkinga av Kåre, og meiner framleis at det var korrekt, men som styreleiar er du ansvarleg for alt som har skjedd sidan den gong også. Du er på val om nokre månader, og du har tid til å rydde opp. Men hald deg unna media eller ta jamleg lange samtalar med for eksempel Nils Heldal, skriv klubben vidare.

FÅR KJEFT: Supporterklubben meiner også at styreleiar Ivar Koteng bør halde seg unna media. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Denne uttalen har eg ikkje lest, og eg aktar uansett ikkje å kommentere den, seier ein svært ordknapp Ivar Koteng til NRK.

Torp synest at det er heilt på sin plass at Kjernen seier frå. Han meiner at klubben sine prosessar rundt tilsetjingar og spelarlogistikk, i tillegg til manglande resultat er katastrofale.

– Det er klart at når styret i Kjernen går offisielt og tydeleg ut og krev at han skal sparkast, så må man jo på ein måte handtere det, seier Torp.

– Det ville vore veldig rart om dei ikkje fekk sagt ifrå på eit tidspunkt no, man kan nesten sei at det er overraskande at ikkje den reaksjonen har kome før.

– Vi elskar deg, Lord Bendtner

Dei trekk også fram Bjørnebye si rolle med signeringa av dansken Nicklas Bendtner. I sin første sesong var han ein stor suksess og vart toppscorar i Eliteserien.

– Vi har sett pris på alle magiske augneblink vi har delt saman dei siste sesongane, men noko av det vi set størst pris på, er at du tar dagens situasjon som ein bauta. Du sutrar ikkje i media, du klager ikkje i sosiale medium.

DYR: Klubben takkar Bendtner, men meiner han no er blitt ein økonomisk byrde for klubben. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Denne sesongen har dansken blitt tatt ut av laget og han kostar klubben dyrt.

– Tidlegare har vi hatt både kongar, gudar og supermenn på bana. Men du vil nok vere vår første og siste Lord. Vi elskar deg, Lord Bendtner. Takk for alt. Men no kostar du klubben meir enn det smakar, og vi håpar for alle sin del at du finn deg nye jaktmarker, står det til slutt i innlegget.