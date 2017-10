Statsbudsjettet 2018 Trøndelag

Haltbrekken: – Tidenes mageplask

SVs stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, kaller nei til elektrifisering for «tidenes mageplask»: – En rekke ganger er det spist kake for å feire at Trønderbanen skulle elektrifiseres. Nå utsetter regjeringa nok en gang det som er et av de desidert viktigste miljøtiltakene i Trøndelag. Det er et helt utrolig løftebrudd, sier Haltbrekken.