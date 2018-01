Nå blir dette dyrere – NHO frykter «lokkevarer» vil påvirke mer enn smågodt

I 1922 ble avgiften på sukkerholdige varer innført i Norge. Først og fremst ble dette begrunnet med inntekter til staten, men den har også en helsemessig begrunnelse. Gjennom den nye avgiften gir dette nærmere to milliarder kroner ekstra i statskassen.

NHO Mat og Drikke har i en tidligere pressemelding poengtert at avgiftsøkningen vil forsterke utfordringene med en allerede sterkt økende grensehandel.

– Avgiftsøkningen er på 83 prosent så kommer momsen på toppen. Alle produktene kan med letthet kjøpes på den andre siden av grensen, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter H. Brubakk.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi fra 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017, brukte 15,8 milliarder kroner på grensehandel. Dette er en økning på 23,4 prosent sammenlignet med samme periode det foregående året.

Tror flere vil reise over grensen

Brus og godteri brukes i stor grad som lokkevarer for grensehandelen med øvrige dagligvarer. Det er velkjent at billige lokkevarer fører til hamstring og høyere konsum.

Petter Brubakk tror man vil se en sterkere økning i grensehandelen som vil påvirke mer enn bare godteriene. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Frem til nå har avgiften på slike varer vært 20,19 kroner per kilo, men økes nå til 36,92 kroner per kilo.

– Det er forsiktig sagt at dette vil øke grensehandelen. «Lokkevare»-problemstillingen blir sterkere fordi det blir så stor prisforskjell på godteri, sier Brubakk.

Og det er ikke bare godteriene det får betydning for. Brubakk poengterer at man også kjøper andre varer når man krysser grensen. Grensehandelen er sterkt økende fra før og vil fortsette å øke, sier han og viser til SSB-tallene.

– Man kjøper ikke bare godterier når man først er i Sverige, man kjøper også en hel del andre varer, sier han.

– Bare tull, folk vil ikke kjøpe mindre

Sveriges Radio skriver at den økte sukkerskatten kan gagne grensebutikkene i Sverige.

– Jeg synes det er bare tull, jeg tror ikke folk kjøper mindre godteri uansett. Dessuten er det så nært hit så det vil bare bli mer grensehandel, sier Gunn Ingvaldsen, som møter svenske P4 i Kiruna.

Ifølge en av de grensebutikkansatte kanalen har snakket med kommer nordmenn over grensen for å kjøpe mer enn bare sukkerprodukter også, som kjøtt og tobakk.

– God tillit mellom næring og regjering

Helseminister Bent Høie har tidligere uttalt til NRK at han har fått med seg de negative reaksjonene fra handelsnæringen på sukkeravgiften, men at han er glad for at de fortsetter samarbeidet.

Helseminister Bent Høie, mener man i en ideell verden i større grad ville rammet selve sukkeret. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Det viser det viktige tillitsforholdet som er bygd opp mellom næringen og regjeringen på dette området, sa han til NRK tidligere i år.

Avgiften på sukkerholdige varer omfatter sjokolade- og sukkervarer, tyggegummi, karameller, pastiller og drops, men også andre næringsmidler som kakao, noen typer kjeks, drops, tyggegummi og andre godterier uten sukker.