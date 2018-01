– Når det ikke er nok jobber, så er det ikke egenskaper ved ungdommene våre som er problemet.

Det sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

7000 flere under 25 år kom i jobb gjennom fjoråret.

Likevel: Det er fortsatt 23.000 færre unge i jobb i dag enn i 2013, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

LOs sjeføkonom gleder seg over den lille bedringen på jobbmarkedet for de yngste de siste månedene. Kampen om jobbene er imidlertid så hard at hvis flere unge skal inn, så må noen andre ut:

– Det er som å putte mer vann i et glass som allerede renner over. Hvis vi klarer å dytte noen flere vannmolekyler ned i glasset, så faller andre vannmolekyler ut, sier Bjørnstad.

Flere kompetansejobber

– Nivået på sysselsettingen er faretruende lavt, spesielt for unge, sier Bjørnstad.

Han peker på at det må bedre tiltak til, fordi for mange av ungdommene ikke møter kravene til ledige jobber.

– Men vi må også skape flere jobber som ungdommene har mulighet til å få, sier Bjørnstad.



– Unge får lettere jobb

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ser det litt annerledes.

At 7000 ungdommer under 25 år kom i arbeid det siste året, er ifølge henne et uttrykk for at det lysner for ungdom på arbeidsmarkedet.

– Så det viser jo det at mange av de virkemidlene regjeringen har satt inn, de virker nå for fullt, sier Anniken Hauglie.

– Men samtidig er sysselsettingen for denne gruppen rekordlav, mens ledigheten er rekordhøy, om vi ser på de siste ti årene?

– Ja, vi har sett at ungdom som har vært utenfor jobb og utdanning har vært i dramatisk økning helt siden 2008, sier Hauglie.

Men hun mener nå at utviklingen går i riktig retning.

UNGDOMSLEDIGHET NED: – Unge får lettere jobb enn før, over hele landet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauge.

IKKE BRA NOK: – 7000 flere under 25 år kom i jobb gjennom fjoråret, men det er fortsatt 23.000 færre unge i jobb nå enn i 2013, påpeker sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.

Verdien av arbeid på årskonferansen

Nedgangen i andelen som jobber her i landet bekymrer alle med ansvar for velferdsstaten.

Arbeidskraft er Norges viktigste ressurs, mye viktigere enn oljefondet.

Arbeid er 3/4 av nasjonalformuen Ekspandér faktaboks Finansdepartementet beregner nasjonalformuen for å illustrere hovedkildene til Norges inntekter i fremtiden. 13,7 prosent av nasjonalformuen er fast realkapital.

8,6 prosent av nasjonalformuen er finanskapital. Anslag for Norges nettofinansformue i utlandet fra SSBs finansielle balanser. Statens pensjonsfond utland inngår i finanskapitalen. 2,6 prosent av nasjonalformuen er naturressurser. Anslaget for petroleumsformuen er beregnet som nåverdien av framtidig grunnrente i petroleumssektoren. 75 prosent av nasjonalformuen er humankapital. Det vil si anslått nåverdi av framtidig arbeidsinnsats med uendret timeverksproduktivitet og sysselsetting. Nasjonalformuen beregnes til 14 millioner kroner per innbygger i hovedalternativet for prognosen. Denne beregningen er gjort i 2016 for Perspektivmeldingen som kom i 2017.

Høyre, Frp og Venstre holder ennå på med regjeringsforhandlinger, men har allerede erklært at flere unge, innvandrere, funksjonshemmede og deltidsansatte må inkluderes og jobbe mer.

TRENGER JOBBDUGNAD: – Man må skape jobbene før man kan inkludere folk inn i dem, sier Skogen Lund.

Verdien av arbeid står også øverst på agendaen på NHOs årskonferanse i dag.

– Vi er definitivt med på en inkluderingsdugnad, men vi trenger også en jobbskapingsdugnad. Man må skape jobbene før man kan inkludere folk inn i dem, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund i går.

