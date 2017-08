Fiskeriministeren er veldig glad for at man har klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokale arbeidsplasser. Foto: NRK

I den nye forskriften finnes tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe fiskesykdommen Pancreas Disease (PD).

Forskriften innebærer at det opprettes en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag.

– Større krav til transport

Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner. I PD-sonen legges det opp til at man lever med sykdommen, men over tid prøver å redusere utstrekningen.

Det er samtidig lagt inn en fleksibilitet i håndteringen av utbrudd i overvåkningssonen, slik at utbrudd ikke automatisk fører til umiddelbar utslakting av fisken.

– I tillegg til dette stiller jeg nå mye større krav til transport av fisken som bærer smitten, og dette vil være vesentlig for Namdalen og Nord-Trøndelag, sier Per Sandberg.

Samtidig pålegges oppdretterne på Trøndelagskysten å vaksinere laksen de setter i sjøen mot PD.

– Forutsigbarhet for næringa

Daglig leder i Salmanor, Vibecke Bondø, mener forskriften sørger for mer likhet i næringa. Foto: NRK

– Mattilsynet er fornøyd med at forskriften har fokus på bekjempelse av PD, og vi er fornøyd med at den skal forsøke å hindre spredningen nordover. Dette gir større forutsigbarhet for næringa, sier John Bjarne Falck i Mattilsynet.

Han vil lese forskriften nærmere før han kan gå i detaljer.

Lakselusproblemet er stort, og i 2015 ble det registrert for mye lus ved 120 oppdrettsanlegg bare i Midt-Norge.

Daglig leder i Salmanor, Vibecke Bondø, er veldig fornøyd med den nye forskriften.

– Det betyr veldig mye. Dette handler om likebehandling, om lokalsamfunnet og om arbeidsplasser. Dette er en god forsikring. Vi skal være med å dra lasset, sier hun.