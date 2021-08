Skoleklasse rammet av smitte første skoledag – de fleste slipper likevel karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tenker det er litt dumt – at du kan være smittet, men fortsatt være på skolen, sier Sutha Johann Hermann Rajasingham (18).

Han er tredjeårselev ved Steinkjer videregående skole. Som mange andre syntes han det var godt å vende tilbake til en litt mer normal skolehverdag mandag morgen, med færre restriksjoner og mer sosialisering.

Men selv om de fleste skoler nå har åpnet på grønt nivå, ble skolen i Steinkjer likevel raskt innhentet av koronavirusets realiteter.

Allerede mandag kveld viste det seg at en av elevene er smittet med covid-19.

Men i stedet for at medelever ble sendt rett i ti dagers karantene, får de nå lov til å dra tilbake på skolen umiddelbart om de avlegger negativ hurtigtest.

Dette er en ny ordning, som nok er til glede for noen og til bekymring for andre.

– Det er jo for så vidt deilig å slippe karantene, men spørsmålet er om det veier opp for risikoen ved å ha folk på skolen, sier Rajasingham.

BEKYMRET: Sutha Johann Hermann Rajasingham er glad for å være tilbake til en mer normal skolehverdag, men er skeptisk til om at det å slippe karantene er en god løsning ved smitte. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Redd for mer spredning

Den nye ordningen er knyttet til en forskrift som trådte i kraft mandag, samme dag som skolene åpnet. Denne sier at barn og unge under 18 år skal slippe karantene om de tester seg etter regler satt av kommunen.

I Steinkjer har de valgt å følge Helsedirektoratets anbefalinger, med hurtigtest på dag én, tre og fem etter å ha blitt eksponert for smitte. Kommunen har i tillegg valgt å gjøre forskriften gjeldende for elever og studenter over 18 år.

Hensikten er at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag.

Enkelte NRK har snakket med ved Steinkjer videregående skole, er likevel usikre på om dette er den tryggeste måten å stanse smittespredning på.

Tredjeårselev Rajasingham påpeker at ikke alle som er smittet får en positiv test på dag én.

– Jeg synes det blir litt feil at du kan komme på skolen hvis du kun har tatt én hurtigtest som er negativ. Du kan fortsatt teste positivt på den tredje, og da har du jo vært på skolen og fått mange nærkontakter, sier han.

Riktignok er mange av elevene vaksinert med både én og to doser, men dette betyr likevel ikke at man ikke kan bli smittet eller smitte videre.

– Det er ikke oss unge det er verst for, men noen har jo folk i risikogruppe hjemme og besteforeldre de vil besøke, sier Rajasingham.

– Jeg er redd for at dette kan spre seg mer og gjøre at vi ikke går like fort tilbake til en normal hverdag.

Vil fange opp smitte

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, har stor forståelse for bekymringen.

– Det er selvsagt ikke et hundre prosent vanntett system man nå går inn i, men hvis kartleggingsarbeidet gjøres godt kan man fange opp flere smittetilfeller enn ved det gamle systemet, sier han.

– Litt av problemet tidligere har vært at man ikke får testet alle og ikke vet om elevene har kontakt i fritiden i karanteneperioden.

Nakstad understreker også at de som er definert som nærkontakter fortsatt skal holdes borte fra skolen.

– Hvis man er tidlig ute og gjør dette, vil man med stor sannsynlighet fange opp smitte før den rekker å spre seg.

TESTER FLERE: Med det nye systemet, vil man kunne teste mange flere enn man har gjort tidligere, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Det mener han vil være en stor fordel. Foto: Heiko Junge

Stresstest for systemet

Kommuneoverlege i Steinkjer, Sunniva Rognerud, understreker at denne forskriften er innført som en del av gjenåpningen av samfunnet, etter grundige vurderinger fra helsemyndighetene.

– Det som står høyest akkurat nå er å holde barn og ungdom på skolen, sier Rognerud.

– Mennesker i risikogruppen har blitt fullvaksinert, og vi har begynt å fullvaksinere også dem som ikke er i risikogruppen. Det er en kalkulert risiko at noen muligens går på skolen med smitte, men vi tenker at konsekvensen av det da ikke vil være så farlig.

At dette skulle oppstå allerede første dagen som forskriften ble innført, vil kunne gi gode erfaringer rundt regimet, mener kommuneoverlegen.

– Dette blir en stresstest for systemet med én gang, og det er greit. Da får man sett hva som fungerer, og hva som bør endres på.

GJENÅPNING: Dette karantenefritaket er et skritt i å gjenåpne samfunnet, sier kommuneoverlege Sunniva Rognerud. Hun forstår at folk synes det er skummelt, men mener at dette er veien man må gå. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Tredjeårselev Sutha Johann Hermann Rajasingham er på sin side uansett klar på at han vil gjøre sitt for å holde smitten unna.

– Jeg passer på å sprite og vaske hendene mine jevnlig, og så holder jeg meg mest til klassen min, sier han.

– Det er jo litt mer gruppearbeid og litt mer sosialt, men samtidig er vi bevisst på å holde avstand. Så får vi håpe det går bra. Det er jo godt å være tilbake på skolen.