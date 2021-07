Her gikk folk rundt med koronasymptomer i halvannen uke før smitten ble oppdaget

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I forrige uke ble to innbyggere fra Holtålen i Trøndelag innlagt på sykehus. Det viste seg at det var koronaviruset som hadde gjort dem syke.

Kommunen fryktet det verste – og slo alarm.

Frykten var berettiget. I dagene som fulgte begynte de positive koronatestene å tikke inn.

Fra 1. juli til og med tirsdag, har 24 personer fått påvist koronaviruset i kommunen med snaut 2000 innbyggere. Aldri før har de hatt et større smitteutbrudd.

– Utbruddet vårt hadde pågått i en og en halv uke før vi oppdaget det. Det var mange med symptomer i befolkningen, som ikke testet seg. Vi måtte oppfordre folk eksplisitt til å teste seg, sier kommuneoverlege i Holtålen, Anne Lajla Westerfjell Kalstad.

TESTING ER FORTSATT VIKTIG: Selv om Norge åpnes opp og pandemien på mange måter er på hell, understreker Anne Lajla Westerfjell Kalstad at folk med symptomer må teste seg. Foto: Sara Høines / NRK

Ikke befolkningens skyld

Tidligere i koronapandemien opplevde Kalstad at folk var svært flinke til å teste seg tvert de fikk symptomer.

Det at folk nå har gått rundt lenge med symptomer som vondt hals, hoste og tett nese uten å teste seg, mener hun ikke er befolkningens skyld.

– Jeg vil på ingen måte henge ut befolkningen i Holtålen. Dette er et nasjonalt problem. Det er for lite informasjon fra nasjonalt hold om at vi ikke må slippe ned guarden, fastslår Kalstad.

Spesielt små kommuner med lav andel vaksinerte er utsatt, påpeker hun.

I hennes kommune holder de fortsatt på med vaksinering av aldersgruppen 55 til 64 år. Kun 30 prosent av den voksne befolkningen er vaksinert.

– Vi har jobbet med dette i ett og et halvt år: Alle som har symptomer skal teste seg. Det har ikke endret seg, sier Kalstad.

For å få en vanlig hverdag igjen, må vi holde smittevernreglene enda en stund, mener hun.

– Da er det aller viktigste at vi tester oss når vi har symptomer.

EN AV SEKS I KARANTENE: I Holtålen er mellom 300 og 400 personer i karantene nå. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Vage symptomer

Også i Orkland i Trøndelag er det nå et større smitteutbrudd. I starten av utbruddet opplevde de lignende utfordring som i Holtålen: Folk hadde vage symptomer, og droppet dermed testing.

– Litt hodepine. Litt vondt i magen. Litt slapp. Folk relaterte ikke dette til korona, sier Jimmy Wikell, kommuneoverlege i Orkland.

Mantraet hans er enkelt:

– Om du føler på noe; test deg! Koronasymptomer kan være så mangt.

Orkland har oversikt over koronasituasjonen nå. Den siste positive testen kom søndag. Wikell venter flere positive tester fremover, men har tro på at det ikke er nye forgreininger.

HAR OVERSIKT: Jimmy Wikell sier smittesituasjonen i Orkland er mer oversiktlig og uten nye forgreininger. Foto: Orkland kommune

FHI: Fortsatt viktig med lav terskel for testing

– For å kunne gjennomføre en kontrollert gjenåpning uten store tilbakefall, er det viktig at terskel for å teste seg forblir lav.

Det sier overlege i FHI, Trude Margrete Arnesen.

Basert på møter med kommuneoverleger og smittesporere, har FHI ikke erfart at testviljen i befolkningen er lav.

Arnesen påpeker at antall testede i Norge har ligget stabilt de siste fire ukene på cirka 2000 per 100.000 innbyggere landet over.

– I fylker og kommuner som har pågående utbrudd blir testaktiviteten naturligvis høyere. Andel positive blant testede personer har også vært stabil i denne perioden for Norge, sier overlege i FHI, Trude Margrete Arnesen.

Trøndelag er eksempel på et fylke hvor det testes mindre nå, trass flere utbrudd.

Antall tester har gått jevnt ned de siste fem ukene, bortsett fra forrige uke. Da var det en liten oppsving.

Hver sjette innbygger i karantene

– Vi har ikke kontroll ennå, sier kommuneoverlege Kalstad i Holtålen.

Men de ser en positiv utvikling nå: Det er stort sett nærkontakter som får påvist viruset.

Dette blant annet takket være at svært mange er blitt satt i karantene.

Nå er mellom 300 og 400 av de snaut 2000 innbyggerne i karantene. Altså hver sjette innbygger.